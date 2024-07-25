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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

В центральной лаборатории Главсахалинлесбумпрома собралась группа людей. Это слушатели кружка пропагандиста т. Лесковского пришли на очередное занятие. Тема – Устав Коммунистической партии Советского Союза. НА СНИМКЕ: слушатели кружка (слева направо) А. И. БУРАКОВА, Т. Л. ВАСИЛЬЕВ, С. У. ЛЕСКОВСКИЙ, З. А. ЛОГИНОВА, Н. С. КОТЕЛЬНИКОВ, Г. В. ИВАНОВ, Т. П. ГРИЦЕНКО. Фото Г. СОКОЛОВА.

7 июня

  • Продолжается радиофикация Долинского района. За пять месяцев года городская контора связи установила в квартирах трудящихся 250 радиоточек. До конца года радиоточки появятся в Углезаводске и на территории Соколовского поселкового Совета.
  • В колхозах Анивского района хорошо вызревает и даёт высокие результаты озимая рожь. В 1952-м колхоз «Победа» собрал урожай озимой ржи в среднем по 12 ц с гектара. Хорошие виды на урожай показывают посевы озимых и сейчас. Полеводческая бригада сельхозартели им. Горького в порядке опыта посеяла несколько гектаров проса.

10 июня

  • В мае машинисты депо Взморье провели 152 тяжеловесных поезда и перевезли сверх плана 20 213 т груза. Чтобы доставить такое количество грузов на поездах с нормальным весом, потребовалось бы дополнительно провести 45 составов, а в паровозном парке иметь ещё один локомотив. Таким образом «тяжеловесники» сэкономили государству 561 тыс. рублей. Отличились паровозные бригады Сёмкина, Холзунова, Рудова и Алексеенко.

(Продолжение следует).

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