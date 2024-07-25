Пятница, 26 июля, 2024
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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

«Курилы, Курилы, край русской земли» 

Вадим Козин.

История о 49 днях, проведённых в открытом океане старшиной, младшим сержантом Асхатом Зиганшиным и рядовыми Филиппом Поплавским, Анатолием Крючковским и Иваном Федотовым, была известна далеко за пределами Советского Союза (об этом 28 июня 2024 года сообщалось в проекте «Воспетые острова»).

О месте же, где в ночь на 17 января 1960 года ураган сорвал баржу, упоминалось нечасто. Хотя на это событие откликнулись десятки представителей искусства: об отважной четвёрке был снят фильм, создано много песен и стихов. Советских героев можно было увидеть в произведениях изобразительного искусства. Так, Николай Толкунов (1917 – 1996) запечатлел молодых людей на картине «49 дней в океане». Сюжет художника использовался на открытке, изданной большим тиражом. Проиллюстрированы и воспоминания Ивана Федотова о происшествии: книга «49 дней в океане» издана в 1961 году тиражом 150 тысяч экземпляров.

Благодаря спасению пограничников об Итурупе узнали далеко за пределами СССР. Так, в газете «Известия» за 1960 год приводилась карта дальневосточной акватории с указанием пути следования баржи, ведомой океанским ветром.

49 дням в океане была посвящена и песня «Курилы, Курилы…» Вадима Козина (1903 – 1994). Стихи и музыка  написаны самим автором-исполнителем. Открывается композиция следующими словами:

Курилы, Курилы, край русской земли,
На Дальнем Востоке границы легли.
На Дальнем Востоке нёс службу солдат:
Иван, Анатолий, Филипп и Асхат.

Козин написал своеобразную морскую балладу о тяготах моряков, штормом унесённых на барже в океан. Молодые люди всё делили на четверых: «воду», «хлеб», «цигарку». Вместе они сохранили в себе «мужество», «братство» и «солдатскую честь», став примером «парням всех стран».

Четвёрка отважных.

Жизнь Козина была непростой, испытал он взлёты и падения. В 1930-е он был одним из самых востребованных певцов. О нём говорили, что это «Орфей с шёлковым голосом». В послевоенные годы Вадим жил в Магадане, гастролировал по Сибири и Дальнему Востоку. На концерты композитора, поэта и исполнителя приходило всегда много людей.

В творческом тандеме с ним работал поэт Пётр Нефёдов (1918 – 2004).  В их песнях встречаются косвенные и прямые отсылки к Дальнему Востоку. Так, в композиции «Я люблю эту землю» упоминается «гром Охотского моря». А в исполняемом Вадимом Козиным «Магаданском вальсе» воспеты белые от снега «высокие сопки» и рокочущее Охотское море. К сожалению, не всегда можно уточнить авторство всех дальневосточных песен из репертуара этого композитора.

Многие жизнеутверждающие истории советского времени позабыты, но благодаря проекту «Воспетые острова» могут быть интересны и современным исполнителям. К тому же в песне «Курилы, Курилы…» автор прямо указывает место, с которого началось суровое испытание дальневосточных пограничников.

Елена Белобережская.

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