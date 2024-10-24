Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 сентября
- Южно-сахалинский магазин Книготорга развернул торговлю учебниками в школах города. Там работают киоски, получившие около 50 тыс. учебников для 1 – 10-х классов. Ожидается поступление ещё 30 тыс. учебников и свыше 200 тыс. тетрадей. Большинство из них изготовлено на Холмском целлюлозно-бумажном комбинате. Магазин продал ученикам большое количество ручек, перьев, цветных карандашей, портфелей и других школьных принадлежностей.
- Сотни горожан и трудящихся г. Чехова своими силами строят водопровод. Роют котлованы, укладывают трубы. Скоро жители улиц Центральной, Вокзальной и Победы, а также городская больница получат хорошую воду. Отлично работают на строительстве коллективы Чеховского рыбозавода, МРС, рыбкоопа.
4 сентября
- На опытном участке Охинского биологического стационара Сахалинского отделения Академии наук СССР под руководством Н. Тихомирова проводится большая опытная работа. В мае в закрытом грунте получено более 5 ц редиса. Сейчас в теплицах полезной площадью 240 кв. м – сплошной лес томатов. На одном растении 35 – 55 плодов общим весом 3 – 3,5 кг. Собрано 680 кг спелых томатов для пионерского лагеря. Отлично трудится здесь работница Лидия Волченко.
5 сентября
- Каждое утро десятки почтальонов Южно-Сахалинской городской конторы связи направляются во все уголки областного центра. У каждого в руках, помимо писем, увесистые пачки свежих газет и журналов. Трудящиеся города выписывают 7600 экземпляров областных газет, свыше 7 тыс. экземпляров «Правды», «Известий», «Комсомольской правды», «Труда» и других центральных газет. Горотдел Союзпечати получает по подписке 10450 экземпляров различных журналов.
6 сентября
- Работники электростанции шахты № 10 треста «Холмскуголь» своими силами построили клуб в посёлке Северный Красногорского района. В новом здании – зрительный зал на 150 мест, библиотека с читальным залом, просторное фойе, буфет. Стены клуба украшены портретами и картинами, бархатом. Построена кинобудка для двух стационарных киноустановок.
(Продолжение следует).