Роман Забара со школьной скамьи увлекается стихами. Ещё в седьмом классе начал складывать слова в четверостишия, нередко во время уроков. Как сам отмечает, в те годы были лишь «пробы пера» максималиста с темами, навеянными обществом, а не личными переживаниями.

Более серьёзные и продуманные строчки семиклассник Роман начал сочинять после глубоких душевных переживаний. Первая любовь, расставание – это всё подтолкнуло автора к написанию философских и лирических стихотворений. Со временем стал перекладывать слова на музыку.

Сейчас работает начальником рекламного производства. Занимается боксом, футболом и настольным теннисом, играет на гитаре. Вместе с другом Антоном Завадским собрал рок-группу «Седьмая база». Все увлечения Романа не перечислить. Но главное всё же – стихи и песни.

В коллекции Романа свыше 250 стихотворений, каждое из которых пережито и прочувствовано. Это и философская, и любовная, и гражданская, пейзажная, религиозная лирика… Большинство стихотворений легли на музыку, которую Роман сам же и сочиняет.

Среди его композиций нередко встречаются строчки, посвящённые Сахалину. Одна из таких называется «А у нас на Сахалине белый дым». Роман нередко вдохновляется пейзажами Южно-Сахалинска. Так случилось и с этой песней.

Написал Роман её зимой, когда солнце слепило, отражаясь от снега, и стаи ворон летели утром в одну сторону, а вечером в другую. Отсюда и строки:

Белым барсом с синим бантом на хвосте

Вечер мягко расчищает путь звезде.

Стай вороньих шумный гомон отзвенел,

Чёрный лес на белых сопках онемел.

Зимние виды за окном по-особенному вдохновили музыканта.

– Смотрел, как позёмка метёт белый снег с крыш, взвивая и кружа его. Смотрел на белые сопки с чёрными уснувшими на зиму деревьями и впитывал очарование города, природы и всего Сахалина. По пути домой перебирал свои ощущения и сочинял строчки. А дома писал музыку, – рассказал Роман Забара.

Несколько дней распевался и пытался воплотить задуманное в аудио. Но в итоге попросил супругу Алину Чернышеву спеть.

– Жена лишь спросила: «Когда и куда подойти?». Я, внутренне ликуя, переделал текст на женский и в ожидании нервничал до самой записи. А супруга без всякой подготовки, не зная заранее слов и мелодии, после работы пошла в студию и сделала песню такой красивой, превзойдя мои ожидания, – вспоминает Роман.

Предлагаем вам, наши читатели, послушать песню про любовь и снег «А у нас на Сахалине белый дым».

Анастасия КАРАМУШКИНА.