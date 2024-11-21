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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Доярки А. В. Абащенко и М. П. Сушкова – лучшие животноводы колхоза «Советский Сахалин» (Кировский район). В этом году т. Абащенко от 12 закреплённых за ней коров получила 12 телят и всех их сохранила. Фото Григория СОКОЛОВА.

8 октября

  • Поронайское, Тымовское, Корсаковское заводо­управления облпищетреста выпустили для продажи населению первые партии брусничного варенья. На  винодельческом заводе в Корсакове из сока ягод делают плодово-ягодные вина. К Октябрьскому празднику Южно-Сахалинский завод тоже изготовит плодово-ягодное вино типа ликёра «Юбилейное».

11 октября

  • Лесоводы области собирают в тайге семена древесных и кустарниковых пород. Заготавливают семена ели, пихты, лиственницы, ясеня, клёна, шиповника и жёлтой акации. Первыми выполнили план Южно-Сахалинский и Томаринский лесхозы. Все семена предназначены для закладки питомников нынешней осенью и весной будущего года. Сеянцы пойдут на воссоздание лесных богатств Сахалина.

13 октября

  • Рыбоводные заводы приступили к инкубации икры кеты, которая идёт в верховья рек на нерест. Сокольнический завод, что на западном побережье, уже выполнил годовое задание. Близок к этому и Калининский завод. На всех заводах на инкубацию будет заложено 136 млн икринок лососёвых.

14 октября

  • С увеличением добычи природного газа расширяется газификация квартир нефтяников, пекарен, столовых, детских лечебных учреждений. Газом отапливается примерно 40% Охи и некоторых посёлков района. Почти полностью газифицирован пос. Эхаби. В квартирах с паровым отоплением на кухнях будет установлено 500 газовых плит.
  •  На Южно-Сахалинском комбинате мясотреста увеличилось изготовление колбас и других изделий. В первую неделю октября коллектив выпустил около 20 т такой продукции. Она отправлена в магазины, на предприятия общественного питания областного центра, а также горнякам шахт «Долинская» и «Южно-Сахалинская». Ежедневно в торговую сеть поступает до 800 штук мясных пирожков. Во второй половине месяца мясокомбинат начнёт выпускать котлеты-полуфабрикаты, грудинку, корейку, пельмени, холодец.

(Продолжение следует).

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