Когда «анти» «анти» не считается…

Бард Виктор Воронов широко известен среди исполнителей авторской песни от восточных до западных границ страны, ведь с концертами он объехал десятки российских городов. Оказавшись на Сахалине четырнадцатилетним подростком, увлёкся песенным творчеством Юрия Визбора, Сергея Никитина, Александра Мирзояна. А его кумиром стал Владимир Высоцкий. В это трудно поверить, но, по словам Виктора, факт есть факт: в течение девяти часов он мог наизусть исполнять композиции Высоцкого. Под аккомпанемент баяна столь большие концерты давать было сложно, и Воронов взял в руки гитару, с которой не расстаётся много лет.

Сахалин стал для Виктора домом, местом силы, географической точкой профессионального и творческого становления. Его личность, голос и гитара примагнитили немало друзей – как и он, романтиков, походников, влюблённых в Сахалин и посвящающих малой родине свои стихи и песни.

Об одной из них – «Сахалинской агитационной», созданной в юности троицей друживших «мушкетёров» (так тогда себя называли Алексей Носков, Сергей Кащеев и Виктор Воронов), мы рассказали в проекте «Воспетые острова» в сентябре 2021 года.

Но вот что интересно. Сочинив и исполнив столь бодрую песню, заманивающую на остров туристов и не боящихся трудностей экстремалов, авторы критически отнеслись к своей «агитке». И невельчанин Алексей Носков написал текст к новой работе под названием «Антисахалинская». Её оригинальность в том, что песенные строки у автора сложились по классическому литературному приёму «от обратного». То есть в стихах он отговаривал приезжих от путешествия на остров. Дескать, там некомфортное жильё, суровая природа, да ещё медведи шастают, заставляя людей быстрее от них «чапать»… Но при этом достигал обратного эффекта – так увлечённо рассказывал о Сахалине, что вопреки сказанному, как и в первой песне, достигал агитационного эффекта.

Вначале друзья исполняли эту песню лишь небольшому кругу знакомых. И, по словам Виктора Воронова, сильно удивились, когда двумя неделями позже, проходя через территорию одного из пионерских лагерей, услышали свою «Антисахалинскую». Её на смотре строя и песни, маршируя, распевал один из отрядов. Словом, песня пошла в народ…

Несмотря на то, что Виктор Воронов давно живёт в Самаре, а Алексей Носков в Москве, они ощущают себя сахалинцами.

– Это не зависит от места жительства, – сообщил Виктор Воронов. – Это скорее определённое состояние души.

Людмила Степанец.