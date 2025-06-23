Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 августа
- Общественность г. Чехова держит тесную связь с родными великого писателя: его сестрой Марией Павловной Чеховой и женой Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой. Им накануне 50-летия со дня смерти писателя трудящиеся г. Чехова отправили два любовно оформленных альбома. В них – портреты писателя, фотопанорама г. Чехова, карта Сахалина с обозначением мест, где бывал Антон Павлович. На днях в адрес обкома КПСС поступила телеграмма от О. Л. Книппер-Чеховой: «Сердечно благодарю за прелестные подарки, полученные в день, объединяющий любовью и глубокой нежностью к А. П. Чехову все народы мира. Привет всем трудящимся г. Чехова».
- На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке открылся павильон Дальнего Востока. В зале Сахалинской области много натуральных экспонатов: срезы тиса, бархатного дерева, пихты и других пород деревьев (72% всей территории острова занимают леса). Экспонируются чучела морских котиков, кайр, панцири огромных крабов, тюки с морской капустой, образцы гигантской дикорастущей гречихи, шкурки нерпы и других зверей. На выставке представлены достижения передовых предприятий и хозяйств области.
(Продолжение следует).