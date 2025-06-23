Пионерский марш

20 июня в Александровске состоялся большой пионерский парад. Он был посвящён окончанию учебного года. Участие приняли все школы города. После парада выступили физкультурники.

До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 72 дня

Наши герои

Василию Григорьевичу Шорошневу в 1941-м было 16 лет, когда он добровольцем пошёл на фронт. Отучившись в школе младших командиров, охранял «дорогу жизни» на Ладожском озере. Воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта. Участвовал в форсировании Немана, освобождал Восточную Пруссию. Затем его часть была переброшена на Дальний Восток, освобождать от японских милитаристов Южный Сахалин и Курилы. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За Победу над Японией».

После войны более 40 лет служил в правоохранительных органах, проживал в Южно-Сахалинске.

Трудовая доблесть

На участке «Молочная ферма» Александровского района с большим уважением относятся к молодой трактористке Марусе Шенцовой, секретарю комсомольской организации. Работая на тракторе «У-2» на бороновании и машинной посадке картофеля, Маруся со своим прицепщиком Фёдором Васильевичем Шпартюком ежедневно перевыполняют нормы выработки.

В выполнении плана поделки бочкотары впереди рыбозавод «Агнево» (директор т. Керенцев). Самоотверженно работают бондари тт. Афанасьев, Арефьев, Ларкин – они дают по 200 процентов нормы.

По итогам работы в мае переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и обл­исполкома оставлено коллективу Дербинской районной конторы связи (начальник т. Любчинов, секретарь парторганизации т. Чупров, председатель рабочкома т. Лихогрудов). Для поощрения лучших стахановцев конторе выделена премия в 2000 рублей. План по развитию и приросту радиоточек коллектив выполнил на 200 процентов. Замедления в доставке телеграмм минимальны.

На поле боя поклялись

О мужестве, о подвиге, о славе

…И дальше Рая шла сквозь рёв металла,

Не раз со смертью рядом шла в бою,

Но неизменно раненых спасала

И в то же время — Родину свою.

Она живёт теперь на Сахалине,

Не позабыла бой за Шевельки.

И помнят Христолюбову поныне

Её друзья — бойцы-сибиряки.

Эти безыскусные, но поистине от всего сердца идущие строки принадлежат ветерану войны, ныне ленинградцу Борису Верховскому. И адресованы они однополчанке Раисе Христолюбовой (Воропиновой), работавшей в 1970-х старшим инспектором по кадрам управления общественного питания Сахалинского облисполкома.

В январе 1944 года 22-я гвардейская стрелковая дивизия сибиряков с боями освобождала Псковщину от фашистских захватчиков. В районе деревни Шевельки немцы закрепились.

Деревни, собственно, уже не существовало — на изрытой разрывами снарядов земле остался лишь один дом, чудом уцелевший в огне. После одной из контр­атак немцев санинструкторы Рая Христолюбова и Клава Иванова перенесли в него до отправки в санбат 18 раненых бойцов.

Один из снарядов попал в дом. Начался пожар.

Напрягая силы, девчата выносили раненых в укрытие. Санитарки забыли обо всём на свете. И когда Рая, усталая до предела, вынесла последнего солдата, рухнула крыша дома.

За этот подвиг Рая Христолюбова и Клава Иванова были награждены орденами Красной Звезды.

О том времени Раиса Устиновна рассказывала красным следопытам: «Нам приходилось воевать в непроходимых болотах Белоруссии и Прибалтики, в смоленских лесах. В морозы и дождь, в пургу и слякоть… Но мы — сибиряки (а это очень гордо звучало на фронте!) жили одним — гнать врага с нашей земли, бить, бить его беспощадно!».

Война есть война. На ней не только сражаются и побеждают. На войне и погибают. И это, как никто, знали санинструкторы.

Тяжко, когда на твоих руках умирает твой же товарищ и ты ничем, ничем не можешь помочь ему, спасти его. Ещё горше, когда погибает подруга, с которой ты шагаешь дорогой войны… Зина Богданова, Тоня Сорокина, Аня Суханова – всех их поимённо помнила Раиса Устиновна. Тогда, после гибели Ани, девушки-санинструкторы писали в дивизионной газете: «У тела подруги мы поклялись ещё самоотверженнее работать на поле боя, не жалея сил бороться за спасение драгоценных жизней наших воинов». И они работали дни и ночи, сотни дней…

Студентке из далёкого сибирского города Колпашево было 19 лет, когда она уговорила комиссию военкомата направить её на фронт. И с 24 ноября 1944 года, с первого боя под городом Белым на Калининщине, до последнего боя против Курляндской группировки немцев в мае 1945-го, бесстрашный санинструктор 22-й Рижской гвардейской стрелковой дивизии Раиса Христолюбова воевала наравне с мужчинами. Её мужество удваивал партийный билет, который вручили девушке перед одним из боёв.

Т. БОЖЕНКО. 1975 г.