Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Южно-Сахалинский деревообрабатывающий комбинат продолжает осваивать новую продукцию для населения. Изготовлены первые образцы шифоньеров, комодов, раздвижных столов. Новая мебель уже поступает в торговлю. Хорошо трудятся в эти дни работники сборочного цеха. Дневные нормы они выполняют на 150 – 200 процентов. Уважением у коллектива пользуется передовая работница Ефросинья Сем¸новна Перешеина. На обшивке матрацев она регулярно выполняет задание на 200 процентов. НА СНИМКЕ: Е. С. Перешеина (слева на переднем плане) за обшивкой матрацев. Фото Д. ДУБОВОГО.

11 августа

  • На Сахалин прибыла экспедиция Института океанологии Академии наук СССР, возглавляемая доктором биологических наук т. Щаповой. Два научных сотрудника и два лаборанта будут изучать животный и растительный мир прибрежной зоны Татарского пролива. Учёные обследуют западное побережье острова в тесном контакте со специалистами Главсахалинрыбпрома и Сахалинского отделения ТИНРО. Они соберут коллекции морских организмов и гербарий водорослей.
  • Только за последние два с лишним года 150 тыс. жителей Южно-Курильска посетили около 14 тыс. киносеансов. В этом году там открылся кинотеатр «Совет».

(Продолжение следует).

 

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