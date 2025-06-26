Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 августа
- На Сахалин прибыла экспедиция Института океанологии Академии наук СССР, возглавляемая доктором биологических наук т. Щаповой. Два научных сотрудника и два лаборанта будут изучать животный и растительный мир прибрежной зоны Татарского пролива. Учёные обследуют западное побережье острова в тесном контакте со специалистами Главсахалинрыбпрома и Сахалинского отделения ТИНРО. Они соберут коллекции морских организмов и гербарий водорослей.
- Только за последние два с лишним года 150 тыс. жителей Южно-Курильска посетили около 14 тыс. киносеансов. В этом году там открылся кинотеатр «Совет».
(Продолжение следует).