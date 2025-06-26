Талант по наследству: внучка известного сахалинского скульптора Чеботарева преуспевает в разных видах творчества

О талантливой девушке Маргарите Кательниковой мы узнали нынешней весной, когда она с дипломом победительницы вернулась из Владивостока. Там проходил масштабный Дальневосточный косплей-фестиваль «Animate IT-2025», собравший сотни участников и тысячи зрителей.

И в Южно-Сахалинске проводятся подобные фестивали. Готовясь к ним, участники своими руками создают и демонстрируют, вживаясь в образы, костюмы любимых персонажей из аниме, комиксов, мультипликационных и игровых фильмов.

Два года назад Маргарита случайно от друзей узнала об этом и побывала на первом городском косплей-фестивале. Действо увлекло, и она стала участницей двух следующих. К третьему соревнованию сделала уже не символический, а полноценный костюм.

Друзья предлагали Маргарите непременно выступить во Владивостоке. Думая над тем, какого персонажа воссоздать, она остановилась на женском образе из короткометражки «Джибаро» американского сериала «Любовь, смерть и роботы». Там из озера появляется таинственная женщина-сирена, одетая в золото и драгоценности, и своим пронзительным голосом толкает группу конкистадоров к гибели в воде. Лишь глухой рыцарь не поддаётся её зову и спасается.

– Я выбрала этот образ, потому что понравился художник фильма, – рассказала Маргарита. – Мне импонирует его подход к созданию 3D- и IТ-графики. В интернете на маркетплейсах заказала поталь, имитирующую сусальное золото, и другие материалы. Много интересных винтажных украшений для костюма нашла мама моей подруги, которая занимается восточными танцами. Она же помогла подобрать музыку в стиле трайбл и поставить выступление (по условиям соревнования одноминутное).

Костюм делала сама, золотой корсет украшала стразами и пайетками, имитирующими чешую. Красила специальной краской гирлянды ёлочных бус, монтировала звук, выбирала видеоряд. Из растений, усыпанных блёстками, получились красивые веера. А дедушка (известный сахалинский скульптор Владимир Николаевич Чеботарёв. – Прим. ред.) помог с браслетами, поскольку очень плотный пластик с трудом гнулся под строительным феном.

Заявку Маргариты на участие в Дальневосточном косплей-фестивале во Владивостоке утвердили. В столицу Приморья сахалинка прилетела с двумя чемоданами – полтора из них занял костюм Сирены.

– Я выступала восьмой, – рассказывает Кательникова. – Мой номер вызвал много откликов из зала, меня это порадовало. Второе место и диплом за «одиночное неазиатское дефиле» среди почти 500 соискателей – хороший результат.

Посмотрите коротенькое видео о сахалинской Сирене. Без каких-либо пояснений и комментариев, оно воспринимается так, будто на сцене, вся в золоте, выступает заморская дива, а не вчерашняя школьница-рукодельница.

о, что Маргарита – растущая творческая личность, очевидно. Она училась играть на флейте, занималась в детской художественной школе. Рисует то, что ей интересно, – в основном натюрморты. Есть у неё и пейзаж на холсте.

– Чаще рисую на компьютере. Там могу выразить то, что хочу, – поясняет она. – Монитор для меня как альбом для рисования. А холст требует более серьёзного и осознанного подхода. Пока же у меня не родилось идеи, что хочу на нём запечатлеть. Возможно, это дело времени.

Внучка скульптора пробует себя и в этом сложном виде искусства. Первую работу – образ отца – изваяла из гипса в дедушкиной мастерской по его советам и подсказкам. Получилось похоже, считают родственники. Недавно начала новую работу.

– В семье я единственный ребёнок, – рассказала Маргарита. – Дедушка в меня многое вложил. Я ему за это очень благодарна, очень его люблю и горжусь им. Мне нравится его подход в обучении скульптуре, нравится смотреть на его работы и восхищаться. Во многом он мой учитель. Когда речь заходит о рисовании или лепке, он всегда говорит: главное, чтобы в портрете была душа. Иначе каков смысл этого портрета? Вот и мне хочется со временем нарисовать или изваять что-нибудь значимое. Рада, что приобрела такой опыт с человеком, который посвятил искусству всю жизнь. Хотя влечёт меня и компьютерная графика. Возможно, когда-нибудь поучаствую в создании компьютерной игры.

Маргарита изредка делает украшения из алюминия, меди, нержавеющей стали, дарит их друзьям. На ярмарке, совмещённой с косплеем, раскупили все её рукотворные вещицы.

Девушке интересно работать с детьми и взрослыми. Вот почему она собирается поступать в университет и получить высшее образование по педагогике и психологии. Если учёба позволит, в следующий раз она вновь станет участницей косплей-фестиваля. С дедушкой уже решила, какой костюм персонажа представит на суд жюри: изготовит из алюминия шлем и латы. На вопрос, не пугает ли работа с металлом, Маргарита ответила, что её больше пугает шитьё и вышивка, чем металл. С тканью мало опыта работы. Собирается на курсы и планирует купить манекен, чтобы на нём сшить костюм к концу августа.

Понравилось и её вполне взрослое заявление:

– Я люблю самостоятельность. Как поступлю, постараюсь найти работу, чтобы на своё увлечение зарабатывать самостоятельно. Родители помогают финансами, но лучше иметь свои деньги, которые смогу тратить на создание этих образов. Думаю, с друзьями к следующему косплей-фестивалю сделаем групповой номер. Одной выступать не так интересно, как командой, причём с занимательной сюжетной историей.

Вот какая она – представительница сахалинской молодёжи!

Людмила Степанец.