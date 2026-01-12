Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 сентября
- Организации министерства заготовок более чем в два раза перевыполнили план по закупке молока у населения области. Хорошо организована закупка в Кировском, Томаринском и Анивском районах. Там продано молока государству больше, чем в прошлом году. В Кировском районе у населения закуплено 375 т молока.
14 сентября
- В Невельске на улице им. Ленина сооружается четырёхэтажное здание общежития для курсантов мореходного училища. Строительство ведётся из сборных бетонных и железобетонных элементов местного предприятия.
- Колхозы и колхозники области сдали на заготпункты 140 тыс. яиц при плане 110 тыс. Особенно организованно ведёт закупку Невельский рыбкооп.
- Ежемесячно поронайское отделение «Союзпечати» распространяет большое количество печатных изданий. В августе населению продано более 5 тыс. экземпляров художественной и политической литературы, в том числе произведения Льва Толстого, Марка Твена, Ярослава Гашека и других писателей, а также иллюстрированные журналы «Чехословакия», «Венгрия», «Польша», «Китай». Продано много детской литературы.
(Продолжение следует).