Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Десять лет назад на этом месте был пустырь, а сейчас здесь растут корпуса одного из крупнейших предприятий области – Холмского судоремонтного завода.

13 сентября

  • Организации министерства заготовок более чем в два раза перевыполнили план по закупке молока у населения области. Хорошо организована закупка в Кировском, Томаринском и Анивском районах. Там продано молока государству больше, чем в прошлом году. В Кировском районе у населения закуплено 375 т молока.

14 сентября

  • В Невельске на улице им. Ленина сооружается четы­рёх­этажное здание общежития для курсантов мореходного училища. Строительство ведётся из сборных бетонных и железобетонных элементов местного предприятия.
  • Колхозы и колхозники области сдали на заготпункты 140 тыс. яиц при плане 110 тыс. Особенно организованно ведёт закупку Невельский рыбкооп.
  • Ежемесячно поронайское отделение «Союзпечати» распространяет большое количество печатных изданий. В августе населению продано более 5 тыс. экземпляров художественной и политической литературы, в том числе произведения Льва Толстого, Марка Твена, Ярослава Гашека и других писателей, а также иллюстрированные журналы «Чехословакия», «Венгрия», «Польша», «Китай». Продано много детской литературы.

(Продолжение следует).

