На приёме у главы региона

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с жителями областного центра и принял адресные решения по волнующим их вопросам.

Жительница Южно-Сахалинска Наталья попросила присвоить ей первую группу инвалидности вместо второй. Также она рассказала, что несколько месяцев не получала технические средства реабилитации, но после обращения к губернатору всё необходимое привезли.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что на базе стационара необходимо создать запас ТСР, которые являются расходными и требуют постоянного обновления. Что касается группы инвалидности, то пациентку госпитализируют, проведут дополнительное обследование и подготовят пакет документов для повторной медико-социальной экспертизы. Окончательное решение примут специалисты бюро МСЭ.

Другая жительница Южно-Сахалинска попросила помощи в решении жилищного вопроса.

– Живу на пятом этаже. Суставы болят так, что жить невозможно. Хочу переехать на первый этаж, – поделилась Наталья Ефимовна.

Региональное министерство социальной защиты оказывает инвалидам помощь в обмене жилья. Но медико-социальная экспертиза отказала женщине в установлении инвалидности.

– Проведите новое обследование, чтобы вопрос решился положительно. Нужно помочь человеку и окружить заботой, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Такое же решение – провести повторную экспертизу – губернатор принял и для Ольги Анатольевны. В прошлом году вторую группу инвалидности (рабочую, но с установлением особых условий труда) поменяли на третью (рабочую).

Жительница Южно-Курильска приняла участие во встрече с губернатором дистанционно. В телефонном разговоре рассказала губернатору, что у её ребёнка сложная форма диабета. Регулярно требуются комплектующие к инсулиновой помпе, но на Кунашире бывают задержки с доставкой.

Губернатор принял решение, чтобы ребёнку предоставляли всё необходимое не на один месяц, а сразу на три.

Отметим, Валерий Лимаренко регулярно проводит личные приёмы жителей. В ходе таких встреч сахалинцы и курильчане получают возможность лично обратиться за поддержкой в разрешении волнующих их ситуаций.