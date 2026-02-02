Понедельник, 2 февраля, 2026
Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

Члены краеведческого кружка Южно-Сахалинской школы № 5 решили провести лето в походах по родному краю. На острове Тюлений «фотокорреспонденты» кружка Надя Муратова и Витя Килин решили обязательно заснять всё самое интересное. Фото Григория СОКОЛОВА.

30 октября

  • Растёт жизненный уровень охинцев, они приобретают большое количество товаров культурного обихода. Так, за последние годы они приобрели в магазинах межрайторга более 360 мотоциклов, 20 пианино, 40 баянов, 30 приёмников «Беларусь» и «Мир».

1 ноября

  • В токарном цехе Холмского судоремонтного завода собралось около ста молодых токарей со всех предприятий города. Они с большим вниманием выслушали лекцию токаря-скоростника Южно-Сахалинского механического завода тов. Гордеева. Он рассказал о том, как добивается высоких скоростей резки металла, какими резцами пользуется. Затем передовой рабочий встал к станку и продемонстрировал скоростное резание с помощью победитовых резцов специальной конфигурации.

3 ноября

  • Передовой способ добычи трески донными подвижными неводами (снюрреводами) на промысловых судах Холмского рыбокомбината даёт хорошие результаты. Рыбаки сейнера под командой капитана Корчака за пять замётов добыли 31 ц рыбы, из них 27 ц – камбалы и трески. Такой лов к тому же экономит наживку.

(Продолжение следует).

