Хроника 1955. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 октября
- Растёт жизненный уровень охинцев, они приобретают большое количество товаров культурного обихода. Так, за последние годы они приобрели в магазинах межрайторга более 360 мотоциклов, 20 пианино, 40 баянов, 30 приёмников «Беларусь» и «Мир».
1 ноября
- В токарном цехе Холмского судоремонтного завода собралось около ста молодых токарей со всех предприятий города. Они с большим вниманием выслушали лекцию токаря-скоростника Южно-Сахалинского механического завода тов. Гордеева. Он рассказал о том, как добивается высоких скоростей резки металла, какими резцами пользуется. Затем передовой рабочий встал к станку и продемонстрировал скоростное резание с помощью победитовых резцов специальной конфигурации.
3 ноября
- Передовой способ добычи трески донными подвижными неводами (снюрреводами) на промысловых судах Холмского рыбокомбината даёт хорошие результаты. Рыбаки сейнера под командой капитана Корчака за пять замётов добыли 31 ц рыбы, из них 27 ц – камбалы и трески. Такой лов к тому же экономит наживку.
(Продолжение следует).