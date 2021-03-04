Картина маслом. Художественный вернисаж художника-любителя Любови Смирновой

В историческом парке «Россия – моя история» проходит выставка картин холмского художника-любителя Любови Смирновой.
Она родилась в семье учителей, где любили творчество. Отец и мать играли в народном театре, занимались туризмом, путешествовали. А дочь в детстве увлекалась танцами, фотографией, окончила музыкальную школу по классу фортепиано.
Получила три образования – педагогическое, психологическое и юридическое. А семь лет назад у Любови Смирновой проявился интерес к живописи.
Первая выставка ее работ прошла в холмском Центральном доме культуры. Затем экспозиции организовывались каждый год.
Картины в основном пишет маслом на холсте или древесноволокнистой плите. Это морская тема: холмский пирс, парусники, лодочки, льды, волны. Это природные зарисовки.
Путешествуя по Японии, Любовь Смирнова встретилась с известным художником из Вакканая Накамото Сюити и освоила технику суми-э – живопись тушью. Пробует себя в технике гиотаку – рисование рыбой на рисовой бумаге. Прошла онлайн-обучение в Школе морского пейзажа у мариниста Дмитрия Розы.
Л. Смирнова постоянно участвует в онлайн-выставках художников-любителей.
Людмила БЕРКОВИЧ.