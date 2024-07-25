Квадрокоптеры – в зону СВО

Правительство Сахалинской области передало ещё одну партию спецтехники и снаряжения, необходимых островным бойцам на Донбассе. В ближайшее время в зону специальной военной операции поступят новейшие квадрокоптеры, средства связи и другое необходимое снаряжение.

Такая помощь отправляется на фронт регулярно.

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с командованием 68-го армейского корпуса и обсудил вопросы снабжения сахалинских бойцов.

С начала СВО в регионе действует проект «Сопричастность». По этому проекту бойцы, призванные из островного региона, могут получить адресные посылки от своих родственников.