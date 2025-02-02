Лотерейный миллиардер-сахалинец обратился за выигрышем в центр “Столото”

Житель Сахалинской области, выигравший 1 млрд рублей в “Новогоднем миллиарде” от “Русского лото”, разыгранном 1 января 2025 года, обратился за деньгами в центр распространителя всероссийских государственных лотерей “Столото”. Он стал четвертым миллиардером в истории российских лотерей, сообщила пресс-служба “Столото”.

Операционный директор по маркетингу “Столото” Варвара Басанович отметила, что победитель имеет право остаться анонимным. “Мы поддержим любое его решение. Если после завершения всех формальностей победитель “Новогоднего миллиарда 2025″ захочет рассказать общественности свою историю, мы обязательно ею поделимся. Мы искренне поздравляем победителя и надеемся, что это станет началом новых свершений и ярких событий в его жизни”, – сказала Басанович, ее слова приводятся в сообщении.

По итогам данного тиража в России также появилось 90 новых лотерейных миллионеров, отметили в пресс-службе, добавив, что на данный момент свои выигрыши оформили 55 человек, что составляет 61% от их общего количества.

При этом динамика обращений сохраняется на уровне прошлых лет, пояснили в сообщении. В течение первого месяца 2023 года за выигрышами обратились 50 из 75 лотерейных миллионеров “Новогоднего миллиарда”, а в 2022 году – 34 человека из 52.

“По статистике обращений среди миллиардеров прошлых лет, все они также обращались за выигрышами не сразу. Так, первый в истории российских лотерей миллиардер, который появился по итогам розыгрыша “Новогоднего миллиарда” в 2020 году, оформил свой выигрыш 9 января. В 2023 году семья победителей из Нижнего Новгорода оформила выигрыш спустя почти два месяца – в середине февраля. Главный приз новогоднего, 1 526 тиража “Русского лото” в размере 1 млрд рублей, который выиграла семья из Тюмени, был оформлен 12 января 2024 года”, – добавили в сообщении.

/ТАСС/.

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