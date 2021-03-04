Мы – северяне крымской широты. Неужели Южно-Сахалинск могут переименовать?

Между собой люди нередко называют областной центр Южным – кратко, неофициально и даже, можно сказать, тепло и ласково. Кстати, первым «переименовал» областную столицу в 1960-х (правда, лишь в песенных стихах) поэт Александр Бейлин (литературный псевдоним – Алшутов). В его лирике Южно-Сахалинск – это Вьюжно-Сахалинск, Снежно-Сахалинск, Нежно-Сахалинск. И даже – Южно-Вьюжно-Снежно-Нежно-Сахалинск. Вот какую палитру чувств выплеснул в рифмах заезжий поэт, влюбленный в далекий уголок России!

Надо признать, что в стране немало примеров переименования городов. Чаще всего это происходило из идеологических соображений или по просьбе жителей, желавших вернуть населенным пунктам их изначальные исторические названия. Не избежала этой участи и островная столица Сахалина.

Наш город 1882 года рождения, выросший из села Владимировка, в период губернаторства Карафуто четыре десятилетия носил японское наименование – Тойохара. А через год после победного 1945-го стал Южно-Сахалинском – административным, промышленным и культурным центром островного региона.

С той поры и значится на карте мира это единственное в своем роде, а значит, уникальное топонимическое название. Оно, как компас, сразу указывает на местоположение города на планете. Так же, как, к примеру, Южно-Курильск или Южно-Уральск.

Хотя уже пошли разговоры, что из названия областного центра могут исключить вторую (географическую) его часть. Однако назвать город Южным – значит, разом обезличить его. Ибо по России десятки, если не сотни городов, поселков, сел с одноименным названием. Представьте картинку. В каком-нибудь столичном аэропорту объявляют посадку на рейс Москва – Южный. И тут же к стойкам регистрации устремляются пассажиры из разных регионов, а то и полярники, улетающие на Южный полюс. То-то будет столпотворение!

А в какие материальные затраты выльется переделка различных документов, бланков, карт, печатей, табличек и прочего?! Уроженцы Южно-Сахалинска после переименования их малой родины станут просто южанами. На материке, чего доброго, их примут за жителей Краснодара, Кубани или Крыма…

И чего ради такие шальные идеи носятся в воздухе? Если они вдруг надумают «приземлиться», вся надежда на то, что у островитян хватит здравомыслия воспротивиться подобной новации и отстоять уникальное историческое название областной столицы.

Людмила СТЕПАНЕЦ.