Четверг, 29 августа, 2024
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На сайте ДЭК обновлены рейтинги исполнителей коммунальных услуг

На сайте ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» обновлены рейтинги исполнителей коммунальных услуг: должников и добросовестных плательщиков за электро­энергию. В числе неплательщиков — 18 сахалинских компаний. Их суммарный долг в августе текущего года превысил 38 млн рублей.

На первых позициях сахалинского антирейтинга — корсаковские ООО УК «Городской Двор» (долг более 20,4 млн рублей) и ООО «Александрит» (долг 3,6 млн рублей), ООО «Аврора» из Южно-Сахалинска (долг — 2,7 млн рублей) и ООО «Островной регион» из Долинска (долг 2,6 млн рублей). С полным перечнем исполнителей коммунальных услуг, имеющих просроченную задолженность за потреблённую электроэнергию, жильцы многоквартирных домов могут ознакомиться на сайте ДЭК в разделе «Рейтинг ИКУ».

Обновился и раздел «Доска почёта исполнителей коммунальных услуг Сахалинской области». В августе на неё занесено 19 компаний:

  • г. Южно-Сахалинск: ЖЭУ-13, ООО «СахЖилСервис», ООО «Жилищно-Сервисная компания», ООО «УК ЖЭУ-1», ООО «УК ЖЭУ-9», ООО «Сателлит», ООО «ЖЭУ-2»;
  • г. Корсаков: ООО «МИР», ООО «Сакура-Плюс»;
  • г. Холмск: ООО «ЛидерПроф»;
  • Поронайский район: ООО ЖХ «Бумажник», МУП «Управдом», МУП «Теплотехник-1», МУП «Прогресс»;
  • пгт Смирных: ООО «УК Наш Дом Смирных»;
  • г. Александровск-Сахалинский: ООО «АСК», ООО «Ресурс-Плюс»;
  • Углегорский район: ООО «Бумажник», ООО «Жил-Центр».

Сахалинэнергосбыт благодарит добросовестных плательщиков за ответственное отношение к исполнению договорных обязательств.

Должникам энергетики напоминают: оплата потреблённых ресурсов – узаконенная обязанность для исполнителей коммунальных услуг. В соответствии с законодательством наличие у них двухмесячной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией является грубым нарушением правил лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Наказание за данное нарушение предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; для юридических лиц – от 300 тыс. до 350 тыс. рублей. При повторных нарушениях управляющая компания может быть лишена лицензии, без которой она не вправе обслуживать жилфонд и взимать плату за услуги.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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