На сайте ДЭК – списки сахалинских управляющих компаний, имеющих долг за электроэнергию

На сайте Дальневосточной энергетической компании размещены списки исполнителей коммунальных услуг, вошедших в 2025 год с долгами за потреблённую электро­энергию. В их числе – 13 сахалинских компаний, задолженность которых превышает 14 млн рублей.

В январском антирейтинге исполнителей коммунальных услуг первые позиции занимают ООО «Александрит» из г. Корсакова (обслуживает 106 домов, долг за потреблённую электроэнергию — 4,4 млн рублей), ООО «Островной регион» из г. Долинска (в обслуживании 3 дома, долг 2,4 млн рублей), ООО «ЖЭУ-3» (62 дома, долг 2,2 млн рублей). С полным списком ИКУ, имеющих задолженность за потреблённую электроэнергию, жители многоквартирных домов могут ознакомиться на сайте ДЭК в разделе «Исполнителям коммунальных услуг».

Антирейтинги на сайте ДЭК обновляются ежемесячно. При их составлении учитываются размер задолженности, количество периодов её образования, гарантии по оплате долга. Компании могут покинуть список, погасив долг или заключив соглашение о его реструктуризации.

Обновился и раздел «Доска почёта исполнителей коммунальных услуг Сахалинской области». В январе на неё занесена 21 компания:

ООО «ЖЭУ-13», ООО «СахЖилСервис», ООО «Жилищно-Сервисная компания», ООО «УК ЖЭУ-1», ООО «УК ЖЭУ-9», ООО «Сателлит», ООО «ЖЭУ-2» – г. Южно-Сахалинск;

ООО «МИР» и ООО «Сакура-Плюс» – г. Корсаков;

ООО «ЛидерПроф» и ООО «Мегаполис» – г. Холмск;

ООО «Городок» – г. Невельск;

ООО ЖХ «Бумажник», МУП «Управдом», МУП «Теплотехник-1», МУП «Прогресс» – Поронайский район;

ООО «АСК», ООО «Ресурс-Плюс» – г. Александровск-Сахалинский;

ООО «ЖилЦентр» и ООО «Бумажник» – Углегорский район;

ООО «УК Наш дом Смирных».

Сахалинэнергосбыт благодарит добросовестных плательщиков за ответственное отношение к исполнению договорных обязательств. Должникам энергетики напоминают, что оплата потреблённых ресурсов – узаконенная обязанность для исполнителей коммунальных услуг. В соответствии с законодательством наличие у них двухмесячной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией является грубым нарушением правил лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Наказание за данное нарушение предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; для юридических лиц – от 300 тыс. до 350 тыс. рублей. При повторных нарушениях управляющая компания может быть лишена лицензии, без которой она не вправе обслуживать жилфонд и взимать плату за услуги.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».