«Синий холод», а душе тепло

В декабре 2024-го в областном центре народного творчества на филармоническом вечере «Зимняя мелодия», посвя­щён­ном вокальной музыке, нежно и чувственно прозвучала песня «Синий холод». Солистка-вокалистка областной филармонии Ярославна Калашникова сообщила: это сочинение углегорского поэта, композитора и аранжировщика Бориса Селиванова.

Из солнечной Астрахани он приехал на Сахалин в 1948 году и так прикипел к новым местам, что воспевал их в стихах и музыке более полувека. В начале 2000-х он участвовал в двух конкурсах самодеятельных композиторов области «Песни Сахалину». Тогда на творческих соревнованиях прозвучало около 150 композиций. Восемнадцать лучших из них жюри отобрало для нотного сборника, изданного в 2002 году. Вошла в него и композиция «Синий холод» Бориса Селиванова, с которой сегодня мы знакомим читателей газеты.

Профессиональный музыкант в Углегорске давал уроки пения, руководил оркестром народных инструментов, аккомпанировал вокалистам, писал авторские песни и делал к ним аранжировки. Одна из них – «Остров светлой надежды» – дала название нотному сборнику, вышедшему в свет в Сахалинском книжном издательстве в 2009 году и составленному из произведений Селиванова.

Дочь музыканта, поэта и композитора Людмила не случайно подарила раритетный сборник обладательнице красивого сопрано Ярославне Калашниковой. В Санкт-Петербурге южносахалинка с отличием окончила университет культуры и искусств, стала вокалисткой высшей категории.

Певица – дипломант многих конкурсов и фестивалей, лауреат премии правительства Сахалинской области. В декабре 2017-го представляла регион в программе «Дни Дальнего Востока» в Москве. Встречала тёплый приём публики, выступая в выставочном «Экспоцентре» и на Тверской площади столицы.

На фестивалях академического вокала, конкурсах и концертах Ярославна проникновенно исполняет музыкальную лирику и вокальные партии в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии под управлением Александра Лопатина. Ранее пела в камерном оркестре и ансамбле «Дивертисмент» Чехов-центра. В её исполнении красиво и чувственно звучат песни из репертуара Анны Герман, Ларисы Мондрус, Майи Кристалинской и других звёзд эстрады, а также известные русские романсы. Кстати, жюри международного конкурса «Дальневосточная Романсиада» присудило ей, единственной, звание «Мисс Романсиада».

Островитяне знают Ярославну ещё и как ведущую многих концертов и мероприятий филармонии, в том числе с участием звёзд мирового уровня. У неё это тоже замечательно получается, поскольку она освоила профессии радиоведущей и программного директора радио. Но, конечно же, пение остаётся приоритетным в её творческой судьбе.

Людмила Степанец.