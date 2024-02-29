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Недетский интерес. Персонал школ и детсада обвиняется в получении мзды

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В скором времени три сахалинца, получивших взятки в крупном размере за оформление контрактов для муниципальных нужд, предстанут перед судом. Контракты эти касались охраны гимназии, школ и детского сада.

Как сообщили в прокуратуре области, утверждено обвинительное заключение, собранные в ходе расследования доказательства признаны прокурором достаточными, чтобы передавать дело в суд.

Сами работники обвиняются в совершении четырёх преступлений, которые предусмотрены п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ. Закон трактует их как незаконное получение денег в крупном размере за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой услуг для муниципальных нужд.

В прокуратуре пояснили, что факты преступной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Сахалинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Все подробности установил первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области. Оказалось, что обвиняемые, будучи уполномоченными лицами по проведению закупок для нескольких южно-сахалинских учреждений – детсада, гимназии и двух школ, – получали вознаграждение от местного охранного предприятия за лоббирование его интересов. Проще говоря, за мзду помогали ему получить контракт на охранные услуги.

Как установили следователи, в позапрошлом году злоумышленники обратились к представителям агентства с предложением – мы обеспечиваем вашу победу в закупках на услуги по охране детского сада и школ, а вы нас за это «благодарите». И на таких условиях помогли победить в трёх закупках, используя свои полномочия. Охранные предприятия при этом выполняли свои обязательства без нарушений. Работники образовательных учреждений в мае 2023 года были задержаны островными чекистами во время получения 720 тыс. рублей.

Как отмечают в прокуратуре области, предприимчивые сотрудники образовательных учреждений незаконно обогатились в общей сложности более чем на 4,4 млн рублей, еще 4 млн рублей они планировали получить в дальнейшем. Но этой противоправной деятельности был положен конец.

Уголовное дело будет рассматривать Южно-Сахалинский городской суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа.

Эдуард САМОЙЛОВ.

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