Путин объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам

По теме:
- Путин объявил амнистию
- «Вместе все преодолеем» Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
- Владимир Путин объявил об участии в выборах Президента России в 2024 году
- Сохранение западнокамчатской чавычи возможно благодаря кооперации двух регионов
- Подписан указ о частичной мобилизации. Президент Владимир Путин объявил о том, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Граждане РФ, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и все выплаты, на которые претендуют контрактники.
- Владимир Путин поручил главам регионов принять участие в организации форума «Сильные идеи для нового времени»
- Сбербанк замораживает пострадавшим невельчанам выплаты по кредитам
- Задолженность по кредитам в Сахалинской области в 2017 году выросла на 18 процентов
- Банк России объявил, что намерен ускорять девалютизацию и введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро
- Объявил голодовку