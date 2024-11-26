Нивхско-русский словарь Владимира Санги презентовали в Ногликах

В Ногликской центральной библиотеке презентовали нивхско-русский словарь Владимира Санги.
Он представлен в двух вариантах: печатная версия и электронная для мобильных телефонов. Словарь можно скачать в RuStore.
В нём представлена транскрипция каждого нивхского слова. Всего в словарь внесли 4670 слов. Озвучил их для приложения автор.
Новый нивхско-русский словарь не единственный. Но уникален он тем, что создан основоположником нивхской литературы. Словарь станет одним из главных помощников в изучении нивхского языка.