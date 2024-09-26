Профессионалы островной культуры отмечают несколько композиций южносахалинцев Владимира Киндинова и Лидии Кисенковой, вошедших в золотой фонд лучших песен местных авторов. Среди названных работ – «Морская вахта», «Победа», «Сахалинское счастье», «Остров сокровищ» (14 апреля 2022 года песня была представлена в коллекции проекта «Воспетые острова») и «Мой Сахалин». Этому треку, с которым мы сегодня знакомим наших читателей, в нынешнем году исполняется 25 лет. Тем не менее звучит он свежо, современно, лирично.

Искренностью чувств наделили композицию прозаик и поэт, член Союза писателей России, автор романов, детективов, сказок, исполнительница авторских песен под гитару Лидия Кисенкова и известный музыкант, композитор, художественный руководитель группы «Джаз Тайм», заслуженный работник культуры Сахалинской области Владимир Киндинов.

У песни интересная предыстория. В канун миллениума Владимир предложил Лидии поучаствовать в областном конкурсе на создание гимна региона. Собравшись с мыслями и чувствами, Кисенкова написала текст будущей композиции, а Киндинов музыку к ней.

Отправной и опорной точкой для поэта стали строки припева:

Встречает снова Сахалин меня дождём,

Как будто был с разлукой не согласен.

Погода хмурится на острове моём,

Но и в ненастье Сахалин прекрасен.

Остальной текст тоже получился проникновенным и светлым, словно тёплый летний дождь, подсвеченный семицветием радуги.

Музыкальное решение и аранжировка композиции гармонично совпали со стихотворным текстом и голосом Лидии Кисенковой. И всё же жюри и экспертная группа конкурса, отметив дипломом хорошую профессиональную работу авторов, не сочли её в полной мере отвечающей сложному жанру гимна.

Тем не менее песня понравилась и за минувшие годы обрела немалую аудиторию слушателей и на островах, и на материке. А секрет её популярности прост – она созвучна чувствам и настроению земляков, навсегда влюблённых в Сахалин.

Людмила Степанец.