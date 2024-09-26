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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Агитатор парторганизации Южно-Сахалинской кондитерской фабрики пищетреста Нина Устинова – желанный гость среди работников фабрики. Вот и сегодня она пришла, чтобы рассказать кондитерам об огромном значении Второго съезда РСДРП, прочитать тезисы отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и Института Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина при ЦК КПСС «Пятьдесят лет Коммунистической партии Советского Союза (1903 – 1953)». НА СНИМКЕ: Н. УСТИНОВА читает рабочим тезисы о пятидесятилетии партии. Фото Григория СОКОЛОВА.

25 июля

  • Свыше 1500 квалифицированных работников-неф­тяников подготовило за 10 лет существования Охинское ремесленное училище. В этом году оно выпускает 116 молодых рабочих, в том числе 29 бурильщиков, 31 дизелиста, 19 операторов, 23 токаря, 14 электриков.
  • Колхозы Анивского района увеличивают завоз продуктов на колхозный рынок областного центра. Во втором квартале они продали населению около 50 т молока и молочных продуктов, 10 т картофеля, 3 т ранних овощей, много яиц и других продуктов.

26 июля

  • На полях Углегорского района впервые посеяна ценная зерновая культура – чумиза, обладающая хорошими кормовыми качествами. Зерно идёт на корм домашней птице, а зелёная масса силосуется или скармливается скоту. За посевами установлен тщательный уход. Они хорошо развиваются и, как надеются аграрии, дадут отменный семенной материал.
  • Южно-Сахалинское заводоуправление пищетреста увеличивает мощность пивоваренного завода. Расширены ёмкости бродильного подвала на 30 тыс. литров. Сдана в эксплуатацию мощная аммиачная компрессорно-холодильная установка, оборудованы три гидроскважины, обеспечивающие завод грунтовой водой, монтируются зерноочистительная установка и зернодробилки. В этом году завод выпустит 5 млн литров пива, на 1,5 млн больше, чем в прошлом году.

1 августа

  • В новом доме на углу улиц Ленина и Сталинградской областного центра в конце августа откроется специализированный рыбный магазин с двумя отделами на двух этажах. В нижнем зале оборудуется водный бассейн с фонтаном. Стены, потолки и капители колонн украшаются лепниной. В подвальных помещениях разместятся кладовые, продукты будут храниться в холодильных камерах. Для ускорения доставки продуктов в торговые залы оборудуется электрический лифт. Завершается внутренняя отделка магазина, подвешиваются люстры и плафоны.
  • Из восьмидневного похода в областной центр возвратились 18 спортсменов-спартаковцев, членов артели промысловой кооперации Макарова, Александровска, Южно-Сахалинска, Корсакова и Поронайска. Туристы в дни отпуска прошли по маршруту Южно-Сахалинск – Корсаков – Озёрск – Охотское – Лесное – Южно-Сахалинск. Походом руководила закройщица макаровской артели «Советский Сахалин» Лида Кузьмина.
  • На южной окраине Лесогорска есть живописный уголок, утопающий в зелени лиственниц, елей и пихт. Отсюда открывается панорама города и вид на Татарский пролив. Весной общественность города решила благоустроить зелёный массив, превратив его в парк. Территорию привели в порядок, разбили аллеи, установили скамейки, ограду, сделали волейбольную площадку. На открытии парка побывали тысячи лесогорцев.

(Продолжение следует).

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