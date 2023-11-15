О чём задумался, Амба? В окрестностях Мицулёвки завелся огромный амурский тигр, и пока никто не знает, что у него на уме

Скульптура рекордных для Дальнего востока размеров, изображающая лежащего хищника, привлекает внимание посетителей оленьей фермы на территории «Роз Агро» в Анивском районе. Как сообщили в администрации этой компании, на создание скульптуры, от идеи до ее воплощения, потребовалось пять месяцев. Максимальная длина фигуры, от когтей передних лап до кончика хвоста – 25 метров. А максимальная высота, до кончиков ушей, – 7,8 метра.

Проект и дизайн эксклюзивны. Фигура лежащего тигра покоится на бетонном основании. Ее основу составляет металлический каркас сложной формы, покрытый металлической сеткой. На этой поверхности в дальнейшем мастера под руководством главного штатного скульптора «Роз Агро» формировали всю фигуру, используя специальную песчано-цементную смесь с клеем и другими добавками. Причем делали это тщательно, прорабатывая каждую деталь, будь то когти, усы или фактура шерсти. На завершающем этапе скульптуру раскрасили, используя современные лакокрасочные материалы, устойчивые к выгоранию и воздействию атмосферных осадков.

Посетители уже сейчас заходят в пространство внутри скульптуры. Но главную загадку они пока отгадать не смогут. Для это нужно будет подняться по винтовой лестнице в головную часть скульптуры и увидеть, о чём же думает тигр.

Рассматриваются разные варианты этих мыслей и их воплощения. Например, тигрица может думать о продолжении потомства и мечтать об одном, а лучше о парочке забавных тигрят. Скоро увидим, так ли это!

Скульптура пополнила арсенал арт-объектов на территории фермы. Ранее здесь поселились герои мультфильмов, сказочные персонажи, а также динозавры. На этом руководство компании останавливаться не намерено. Уже начаты работы по стильному оформлению входной зоны. Весной она предстанет перед посетителями в законченном виде.

Оленья ферма «Роз Агро» расположена на 14-м километре Корсаковской трассы, здесь всегда много посетителей. В хозяйстве содержат пятнистых и северных оленей, якутских лошадей, калифорнийские кроликов, баранов, коз, телят, а также индюков, кур, гусей и уток. Внимание привлекает 15-метровый водопад со статуями оленей.

В региональном министерстве туризма уверены, что скульптура тигра станет еще одним объектом притяжения для туристов.

Владимир СЛАВИН.