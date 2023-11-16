Будем дружить океанами. Остров Сахалин и полуостров Индостан. Время наводить прочные мосты?

Восточная жемчужина, страна тысячи лиц, контрастов, красок и ароматов, земля древних цивилизаций – всё это про Индию. Она где-то там, очень далеко, на другом краю света, считают некоторые… На самом деле, если разобраться, не так-то уж она и далеко от наших островов. Если напрямки, от Южно-Сахалинска до аэропорта столицы Индии Дели чуть меньше 6 «сахалинов» – 5921 километр. Для сравнения, от областного центра до Москвы по прямой расстояние больше – 6644 километра.

К сожалению, прямого регулярного авиасообщения пока нет, туристы добираются с пересадками через Новосибирск и Ташкент, через Турцию и Сеул. Но самый экономичный и удобный вариант – через Москву. Перелёт в последнем случае займёт 18 часов 35 минут. Если повезёт, можно приобрести билет примерно за 50 тысяч рублей.

С блеском и ароматом

Несмотря на расстояние, сахалинцы знакомы с Индией и индусами не понаслышке.

В допандемийный период большой популярностью пользовалась выставка-продажа товаров «Индия рядом». Она проходила в одном из торгово-развлекательных комплексов областного центра. У посетителей глаза разбегались от пестроты и разнообразия товаров. Здесь можно было приобрести замечательный текстиль, разнообразные ткани, украшения и сувениры из самоцветов, оригинальную бижутерию, косметику в широком ассортименте. Были представлены также мебель, товары для создания домашнего уюта, конечно же, индийский чай и специи, кожаные изделия, одежда.

А ещё во время выставки проходили мастер-классы по художественной росписи тела хной и дегустации блюд традиционной индийской кухни.

Многие заглядывали на эту выставку просто из любопытства, но тут же оказывались во власти магии восточного базара и без покупок не уходили.

Спорт, мороз и оленёнок

В 2019 году Южно-Сахалинск принимал участников и гостей первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». На остров прибыло более тысячи участников из двух десятков стран, в том числе из Индии.

Региональные власти постарались сделать все, чтобы пребывание юных спорт­сменов на острове было комфортным и интересным, запоминающимся. Например, областной минсельхоз организовал для гостей из Индии экскурсию в оленеводческое хозяйство ООО «Роз Агро», что у села Мицулёвка Анивского района.

Ребята получили массу впечатлений от якутских лошадок и пятнистых оленей. Мороз в тот день «зашкаливал» за минус 28 градусов, а на родине экскурсантов держались стабильные плюс 45. Индийцы Махендра Татед, Ананду Аджайрадж и Приям Татед настолько увлеклись кормлением экзотических для них животных, что и о холоде позабыли. Разве такие мгновения забываются?!

К слову, сахалинские спортивные возможности привлекают гостей из-за рубежа и без столь масштабных мероприятий, как «Дети Азии». На трассах СТК «Горный воздух» с удовольствием катаются сноубордисты и горнолыжники из российских регионов и иностранцы из разных стран мира, в том числе из Индии.

«Зита и Гита», «Танцор диско» и другие

Несколько лет назад индийское министерство торговли и промышленности инициировало масштабный многолетний проект «Сделать в Индии», нацеленный на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и открытие новых секторов экономики для иностранного капитала. В Южно-Сахалинске как раз в то время побывал в рамках краткосрочного дальневосточного турне полномочный посол Республики Индии в РФ Панкадж Саран. Естественно, он активно продвигал эту инициативу, а параллельно знакомился с островом и его населением, общался с индийцами, живущими и работающими на Сахалине.

Во время встречи дипломата с журналистами прозвучал вопрос-предложение: учитывая, что многие сахалинцы любят индийские фильмы, реально ли организовать на Сахалине фестиваль индийского кино?

– Я буду очень счастливым человеком, если мой визит приведёт к индийскому кинофестивалю! – ответил посол. – Предварительно мы уже обсудили эту идею с властями региона. Уверен, что такой фестиваль мы обязательно проведём. Тем более что всё необходимое для этого имеется: хороший кинотеатр, хорошие фильмы и хорошее понимание, готовность к сотрудничеству со стороны региональной власти…

К сожалению, полноценного фестиваля пока не получилось. Но зато индийские киноленты были постоянно в программе международного сахалинского кинофестиваля «Край света». Например, на четвёртом по счёту фестивале, проходившем в августе 2014 года, вниманию зрителей было представлено девять десятков кинофильмов из России, Грузии, Кореи, Японии, Таиланда, Индии. На суд жюри представили 11 конкурсных работ. Гран-при (1 миллион рублей) получил индийский фильм «Корабль Тесея» режиссёра Ананда Ганди. К тому же этот фильм отметили в номинации на лучшую мужскую роль.

И нефть, и газ, и зелёная повестка

В октябре прошлого года в областном центре прошла международная конференция «Экологическая политика и устойчивое развитие». В ней приняли участие Индия, Вьетнам, Никарагуа, Малайзия, Лаос, Индонезия, Китай, Белоруссия, КНДР, Непал… Очно и заочно, благодаря интернету, в сессии участвовали делегации от 18 государств. Зелёную повестку обсуждали руководители государств и правительств, правящих партий и парламентов, высокопоставленные дипломаты и министры.

В июне нынешнего года прошла рабочая встреча главы региона Валерия Лимаренко и генконсула Индии во Владивостоке Сай Мурали. Губернатор представил инвестпроекты в разных отраслях экономики, которые могут быть интересны для индийских бизнесменов, поблагодарил индийскую сторону, которая, несмотря ни на что, продолжает участвовать в шельфовом проекте «Сахалин-1».

– Предлагаю сделать следующий шаг в нашей совместной работе и сосредоточиться на развитии шельфовых сервисов. У нас действует проект «Сахалин-2», большие перспективы открывает «Сахалин-3». А в следующем году мы сдаём первую очередь нефтегазового индустриального парка. Его резидентами уже стали более 20 компаний. Индийский бизнес тоже может войти в их число, — подчеркнул глава региона.

Сахалинские таблетки по индийским технологиям

В начале ноября сахалинская делегация во главе с губернатором Валерием Лимаренко побывала с рабочей поездкой в Индии. Состоялись встречи с республиканскими властями и бизнесом с обсуждением разных аспектов укрепления экономических и культурных связей.

Помимо прочего прозвучало предложение наладить прямое сотрудничество с индийскими фармацевтическими компаниями, а в перспективе наладить производство лекарств и на Сахалине. Идея интересная, в скором времени индийские бизнесмены прибудут в островной регион, обсуждения продолжатся, договорённости закрепят соглашениями.

Ярослав САФОНОВ.