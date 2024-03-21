Охинская трагедия: 7 лет спустя. Суд обязал соответчиков выплатить компенсацию подростку, ставшему инвалидом

Эта трагедия произошла в Охе 26 февраля 2017 года. Двое мальчишек, играя в догонялки вблизи трансформаторной подстанции, попали под напряжение 380 вольт. Один из них, четырнадцатилетний Ростислав Силантьев, случайно схватился за силовые кабели, подведённые к подстанции. Через несколько часов он умер. А одиннадцатилетний Никита Михалкин, пытаясь стащить товарища с оголённых проводов, чуть не погиб сам.

Потерявшего сознание ребёнка спас оказавшийся поблизости юноша. Тот остался жив, но получил ожоги кистей рук и стал инвалидом.

Об охинской трагедии в «Советском Сахалине» опубликован материал «Следствие закончено… Забудьте?» (от 13 сентября 2019 года) и на сайте газеты – «Охинская трагедия: один подросток погиб, а другой стал инвалидом». Тогда виновных в страшных событиях охинское правосудие не установило. Однако спустя несколько лет у юридической верёвочки все-таки наметился конец.

В тот страшный день

Вернёмся к событиям семилетней давности. Группа подростков играла вблизи территории, занятой несколькими нежилыми объектами — складскими помещениями, сауной, административным зданием. Здесь же располагалась и трансформаторная подстанция ТП-34 с подведённой к ней электролинией под напряжением 6 кВ. К несчастью, двое из подростков оказались именно здесь. Согласно регламенту обустройства охранных зон, защитное ограждение должно было отстоять от объекта не менее чем на 4,5 метра. Однако металлический забор здесь установили всего в 80 см от трансформаторной подстанции. Без предупреждающих знаков и соответствующих надписей.

Был февраль, плотный снежный покров доходил почти до верхнего края забора. С расчисткой заносов никто не спешил. С учётом этих обстоятельств смертельно опасные провода оказались в лёгкой доступности для детей…

И произошло непоправимое. Как следует из материалов уголовного дела, старший подросток, встав на верхушку забора, двумя руками ухватился за один из проводов и получил общее поражение организма электрическим током. Пытаясь спасти потерявшего сознание товарища, младший подросток одной рукой ухватил его за ногу, а другой для устойчивости уцепился за металлический забор…

Дело раз, дело два…

26 февраля 2017 года Охинский следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В качестве подозреваемого рассматривался частный предприниматель Григор Даллакян. Именно он в 2016 году заключил с комитетом по управлению муниципальным имуществом и экономике Охинского муниципалитета договор о безвозмездном пользовании трансформаторной подстанцией ТП-34, в которой размещалось электрооборудование повышенной опасности. Этот же предприниматель и построил забор, сыгравший роковую роль в судьбе подростков.

Расследование уголовного дела растянулось на полтора года. Обвинение Г. Даллакяну было предъявлено лишь 21 июня 2018 года. Однако городской прокурор его не утвердил. Документы были направлены на дополнительное расследование. Выяснилось, что поражение подростков током произошло в границах эксплуатационной ответственности ООО «Лидер». В этих границах, в частности, значилась высоковольтная линия 6 кВ, ставшая причиной гибели подростка. Теперь в качестве обвиняемого был привлечён директор ООО «Лидер» Василий Шатунов.

Пока длилось новое следствие, уголовное преследование Даллакяна по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), было прекращено. А по факту травмирования оставшегося в живых подростка заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).

Однако и на этот раз в подследственных Даллакян пребывал недолго. В декабре 2018 года материалы следствия были переданы в Охинский городской суд. Вынесенное им решение оставило пострадавшего подростка и его единственного родного человека один на один с трагедией. Уголовное дело в отношении предпринимателя Даллакяна было прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (за непричастностью обвиняемого к вменённому ему преступлению).

Тем временем Василию Шатунову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ — по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следующие полгода ушли на сбор доказательной базы. По удачно сложившимся для подозреваемого в совершении преступления обстоятельствам 5 июля 2019 года было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования — в связи с истечением срока давности…

О судьбе подростка, ставшего инвалидом, уже никто не вспоминал. О погибшем ребёнке тоже.

Преодоление

Матери у Никиты Михалкина нет. С детских лет его опекает родная бабушка — Наталья Вальчук. На её плечи и легли заботы о внуке, получившем в 2018 году инвалидность.

Благодаря стараниям бабушки, которую Никита иначе как мама не называет, подростку было сделано несколько сложных операций по восстановлению мышечных тканей кистей рук. Несколько раз Наталья возила Никиту на лечение в Подмосковье. Все расходы — за свой счёт. Врачебные процедуры продолжаются и по сию пору.

Никита очень переживал из-за того, что ему не удалось спасти товарища. Переживал так, что бабушка всерьёз была обеспокоена его душевным здоровьем. Не нашлось среди школьных учителей тех, кто поддержал бы подростка в его благородном порыве не бросить друга в беде, и оценил его смелый поступок.

В охинской администрации чиновники, курирующие сферу образования, заняли отстранённую позицию. Журналист газеты в телефонном разговоре попытался пере­убедить вице-мэра: поступок подростка заслуживает уважения! Безуспешно. Спустя семь лет становится понятно почему. Оказывается, одна из структур муниципалитета – комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике – в судебном заседании привлекалась на стороне ответчиков.

С годами душевная боль несколько приутихла. Никита смирился и с тем, что травма значительно ограничила его физические возможности, например, в занятии спортом, повлияла на трудоспособность и, соответственно, на выбор будущей профессии. Однако в школу подросток ходил без скидок на инвалидность. И закончил её вместе со всеми.

О директоре ООО «Лидер» В. Шатунове и предпринимателе Г. Даллакяне известно только то, что они по-прежнему занимают свои должности. А вот ожидали они нового появления Фемиды на своём пороге или нет, можно только гадать.

Однако богиня на то и богиня, чтобы помнить о подданных своих. Почти через шесть лет после трагедии, 19 декабря 2022 года, Наталья Вальчук обратилась в суд с гражданским иском к ООО «Лидер». Действуя в интересах внука Никиты, она просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в 3 млн рублей, а также 200 тысяч рублей в свою пользу — как человек, переживший глубокую психологическую травму, связанную с инвалидностью Никиты и надлежащим за ним уходом. Просила Наталья взыскать с ответчика и расходы, связанные с лечением внука (оплата проезда к месту лечения, проживание по месту лечения, приобретение медицинских средств), – 810 тысяч рублей.

И прошло ещё десять месяцев, прежде чем Фемида завершила теперь уже гражданское дело № 2-170/2023. За это время состоялось несколько судебных заседаний, обусловленных необходимостью привлечения к участию в деле третьих лиц. На стороне истцов таким лицом стал орган опеки — управление образования городского округа «Охинский». А на стороне ответчиков — комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа «Охинский», ООО «Охинские электрические сети» и… предприниматель Г. Даллакян.

Впрочем, в качестве третьего лица предприниматель ходил недолго. Протокольным определением суда на заседании 6 сентября 2023 года Даллакян был привлечён к участию в деле уже в качестве прямого соответчика. Принимая такое решение, суд исходил из того, что в эксплуатационной ответственности ООО «Лидер» находилась ВЛ 6 кВ (от опоры № 3 до ТП-34), а в эксплуатационной ответственности ИП Даллакян Г. С. — непосредственно сама ТП-34. Поражение подростков электрическим током произошло в месте пересечения охранных зон ВЛ 6 кВ и ТП-34. При этом надлежащее соблюдение мер безопасности этих зон не было обеспечено (вне зависимости друг от друга) обоими ответчиками.

В октябре 2023 года Никите исполнилось 18 лет. Теперь он мог подавать исковое заявление от своего имени. Так Никита и сделал. В заявлении он просил взыскать в свою пользу в равных долях с ООО «Лидер» и ИП Даллакян Г. С. компенсацию морального вреда в 3 млн рублей. Было также заявлено о поддержке иска Натальи Вальчук о взыскании с ответчиков, опять же в равных долях, компенсации морального вреда в 200 тыс. рублей.

А просьба о возмещении материального ущерба в 810 тысяч рублей в иске Н. Вальчук отсутствовала. Срок давности по гражданскому иску о возмещении к тому времени уже истёк.

Последний довод

И вот уже 29 ноября 2023 года. Открытое судебное заседание Охинского городского суда под председательством судьи Евгении Разяповой. Слушается гражданское дело по исковому заявлению Никиты Михалкина и Натальи Вальчук к ООО «Лидер» и индивидуальному предпринимателю Григору Даллакяну о взыскании компенсации морального вреда.

Нет надобности говорить о том, что чувствовали, сидя в зале заседаний, истцы. А вот что касается соответчиков, то здесь не обойтись без такой подробности. Предприниматель Даллакян и его представитель Репкин, не согласные с исковыми требованиями, просили отказать в их удовлетворении, поскольку ответственность за причинённый моральный вред, по их мнению, полностью лежит на ООО «Лидер». В свою очередь, представитель ООО «Лидер» Феденко в ходе рассмотрения дела также просил отказать истцам, указывая на то, что надлежащим ответчиком по искам является ИП Даллакян. Выразительная деталь, не правда ли?

Известно, что бизнес умеет считать деньги. Применительно к охинской трагедии можно добавить, что бизнес ещё и не считает нужным платить по старым счетам. Причём даже тогда, когда этого требует элементарная порядочность. Иначе бы не появились в решении суда упоминания о доводах, которые приводил тот же Даллакян, в ожидании суда пытаясь оспорить в различных апелляционных и кассационных судебных инстанциях законность и обоснованность выводов, содержащихся в материалах следствия.

Что же пытался оспаривать предприниматель Даллакян? Например, то, что на дату трагедии трансформаторная подстанция находилась в границах его балансовой принадлежности и, соответственно, эксплуатационной ответственности. Утверждал, что контроль за соблюдением охранной зоны ТП-34 не входил в его обязанности, поскольку в государственном кадастре недвижимости отсутствовали сведения об этой зоне… И так далее.

Особенно выразительным, а для истца, пожалуй, самым жестоким стал довод Даллакяна о том, что указанный в следственных материалах механизм причинения вреда здоровью Никиты Михалкина не соответствует фактическим обстоятельствам. По версии ответчика, металлический забор к полученным подростком травмам не имеет никакого отношения (!). Ребёнок-де просто подпрыгнул с земли и ухватился обеими руками за электропровод. Вот и травмировал ладони.

Как вам такой довод? Впечатляет? А между тем в материалах расследования есть показания Никиты, к тому же подтверждённые свидетелями: всё было именно так, как рассказал подросток. Кроме того, следственными экспериментами установлено, что высота от поверхности земли до токоведущих проводов составляла 2,3 метра. Ни погибший Силантьев при росте 1 м 41 см, ни тем более Михалкин

(1 м 30 см) не смогли бы ухватиться за провода, подпрыгивая с земли. Так что и этот довод проверку фактами не выдержал.

Сергей ЧЕВГУН.

От редакции

Итогом судебного заседания стало решение суда о взыскании с ООО «Лидер» и ИП Даллакян Г. С. в пользу Никиты Михалкина компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей в равных долях — по миллиону с каждого. А компенсация в пользу Натальи Вальчук, и тоже в равных долях, составила 100 тыс. рублей.

Суд фактически признал виновность ООО «Лидер» и ИП Даллакян в трагедии семилетней давности. Но за гибель одного ребёнка и причинение увечья другому уголовной ответственности никто не понёс.