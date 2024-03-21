С сахалинским приветом, «Ангара»! К концу года в Поронайске заработают «глаза и уши» космодрома «Восточный»

Россия полным ходом готовится к покорению новых космических высот и пространств. Важная роль в этой миссии выпала на долю небольшого города Поронайска в центральной части Сахалина. Именно здесь до конца года завершится строительство трассового измерительного пункта «Сахалин». Он будет координировать и контролировать запуски современных ракет-носителей с космодрома «Восточный». Уже в следующем году после пусконаладочных работ этот удивительный и мощный объект сможет приступить к своей космической работе. Подробнее обо всём «Советскому Сахалину» рассказал руководитель проекта «Сахалин» дирекции космодрома «Восточный» Евгений СЕВЕРИН.

Пункт расположился в черте Поронайска на площади примерно 12 гектаров. И не случайно здесь: над центральной частью острова будет пролегать одна из трасс ракет-носителей. Главное сооружение – унифицированный технологический модуль. Сюда будет стекаться и обрабатываться информация с девяти высокочувствительных антенн. Помимо этого возводятся здания и сооружения для обработки телеметрических параметров с ракетносителей.

Антенны внушительных размеров, поворотная система каждой из них весит около 40 тонн, плюс каждая «тарелка» 10 – 15 тонн. Основанием для всей конструкции служит мощный пилон. Их девять по числу антенн. Каждая антенна выполняет свою функцию.

По словам разработчиков аппаратуры из особого конструкторского бюро Московского энергетического института, антенны защищены от коррозии, воздействия атмосферных осадков надёжной полимерной оболочкой и способны выдерживать большие ветровые нагрузки.

– Евгений Анатольевич, сейчас на площадке проводится крупноузловая сборка. А как доставляют на остров такие габаритные узлы?

– В основном это грузы из Подмосковья. Узлы поставляются в железнодорожных контейнерах до Владивостока железной дорогой, затем морем до Корсакова. Кое-что через паромную переправу Ванино – Холмск. Перед отправкой узлы разбираются на составляющие до «контейнерных» размеров.

– Как будут тестировать антенны после полной сборки?

– Этим займётся эксплуатирующая организация. Наша задача – строительство с высоким качеством и в сроки, а настройка, пусконаладка – это следующий этап. До конца года планируем завершить строительство и пусконаладку. Сейчас готовность объекта составляет примерно 70%.

– Комплекс будет способен «видеть» запуски с «Восточного», все-таки далековато, около 1 тысячи километров?

– Да, конечно. Именно для этого антенны и предназначены, мощность позволяет.

– Не будут ли страдать инженерные конструкции от обледенения? У энергетиков вот в отдельные годы опоры высоковольтных ЛЭП узлом завязывает под тяжестью налипшего снега и льда…

– Узлам ничего не грозит – подобные комплексы строятся и за Полярным кругом, а температура в Поронайске не самая критичная. Аппаратура рассчитана на более суровые условия.

– «Роскосмос» в скором времени планирует приступить к запускам новейших ракет «Ангара-А5». Они, в частности, будут доставлять на орбиту модули для строительства новой орбитальной станции. Поронайский пункт будет участвовать в этой работе?

– Да. Рассматривается срок запуска первого модуля в 2027 году, а завершение развёртывания российской орбитальной станции – в 2032 году. Планы у «Роскосмоса» большие, для их воплощения создаётся и развивается инфраструктура. Учитывая, что у ракет-носителей будут разные траектории полётов, планируется построить трассовый измерительный пункт, аналогичный поронайскому, в якутском Тикси.

– Сколько человек будет обслуживать комплекс? Могут ли в этом поучаствовать сахалинцы?

– На постоянной основе будут работать 50 – 70 человек, а во время запусков, с командированными, численность персонала может возрастать до 100 человек. О возможности трудоустройства. У нас особенно востребованы специалисты в сфере IT-технологий, радиоинженеры. Местным жителям особый почёт и уважение, при необходимости для них организуют обу­чение. Главное – наличие базового образования, ведь при этом условии легче будет овладевать специфическими навыками.

Между тем

Недавно глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным доложил о завершении работ на стартовом комплексе «Восточного», предназначенном для запуска тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5». Первый запуск запланирован на апрель.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

«Ангара» – это целое семейство ракет-носителей в диапазоне грузоподъёмностей от 3,5 тонны («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В»), рассчитанных для доставки грузов на низкую околоземную орбиту высотой 200 километров.

Головной разработчик и производитель — государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева – акцентирует внимание на том, что представители семейства «Ангара» не используют агрессивные и токсичные виды ракетного топлива на базе гептила. Это гарантирует повышенную экологическую безопасность на прилегающей к космодрому территории и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей. Главный заказчик — минобороны РФ.