Охинский суд приговорил участников ОПГ к условным срокам за незаконный сбыт рыбы

С августа по сентябрь 2022 года директор рыбоперерабатывающего предприятия и его соучастник скупали и перерабатывали кету и горбушу без ветеринарных разрешений. Мороженую рыбу и икру отправляли на продажу без обязательной маркировки и сопроводительных документов. Общий вес незаконно изготовленной продукции превысил 9 тонн, а сумма ущерба составила 5,3 млн рублей.

Подсудимые вину не признали, однако суд счёл доказательства обвинения достаточными. Организатор группы приговорён к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу 500 тыс. рублей. Второй участник получил 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и штраф 300 тыс. рублей.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Фото: прокуратура Сахалинской области.