В прошлом году в социальных сетях появился сингл «Мой Сахалин» автора-исполнителя Михаила Кожина. Выпускник Сахалинского колледжа искусств-2022, получивший специальность «сольное и хоровое народное пение», написал песню в близком его душе народном стиле. Уже в первых строчках текста для большей эмоциональности Михаил использовал былинное междометие: «Ой да сторона родная, ой да ни конца, ни края…».

Премьера «Моего Сахалина» состоялась в октябре 2024-го под занавес международного форума, организованного Московским государственным институтом культуры. (В этом вузе на кафедре народно-певческого искусства Михаил Кожин получает высшее образование).

Премьера не прошла незамеченной. Автор получил много добрых откликов из разных концов страны, в том числе от педагогов островного колледжа. «Миша, ты настоящий сахалинский патриот и «золотой голос» Сахалина!» – написала ему кандидат искусствоведения, заслуженный педагог Сахалинской области Наталья Мамчева.

В островном колледже искусств одарённого студента заметили сразу же. Уроки народного хорового пения он получал у заслуженного работника культуры РФ, заслуженного педагога Сахалинской области, руководителя ансамбля «Белые росы» Елены Алешко. Михаил Кожин стал солистом этого фольклорного коллектива.

В 2020 году студент выступил на ХХ Всероссийском конкурсе-фестивале народного искусства имени заслуженной артистки РСФСР Л. А. Руслановой. Творческое соревнование проходило в Волгограде в консерватории им.

П. А. Серебрякова. Исполнительское мастерство Михаила жюри отметило дипломом лауреата II степени.

На фестивале «Российская студенческая весна» Кожин получил гран-при по профильному вокальному направлению. А в 2021-м на региональном этапе национальной премии «Студент года» среди профессиональных образовательных организаций Михаилу вручили гран-при в номинации «Творческая личность».

Согласитесь, далеко не каждый студент перед выпуском из колледжа искусств способен дать сольный концерт. Но это не про Кожина. Он подготовил программу «Выхожу один я на дорогу» и, предваряя своё выступление в Доме культуры «Родина» областного центра, сказал:

– В этом концерте собраны песни, которые эхом отзываются в моём сердце.

Выпускник порадовал слушателей романсами, частушками, балладами, казачьими и лирическими песнями. И в социальных сетях получил десятки отзывов: «Ай да красава! Браво, Миша! (Владимир Житник)». «Слежу за творчеством Михаила с детства. Молодец парень, каждый раз меня удивляет! (Константин Тихомиров)». «Какой талант! (Лёля Земцова)»…

Выступал Михаил и перед бойцами СВО, и перед самой широкой публикой. Весёлый, талантливый сахалинец с широкой и доброй душой влился в народный хоровой коллектив Московского государственного института культуры. А в последнее время он осваивает жанр авторской песни. Сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться с одной из них.

Людмила Степанец.