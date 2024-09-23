Осенью и у кошки пирог. Такую пословицу сложили наши предки об урожайной поре и не ошиблись

Ещё есть время посеять в теплице салаты и ранние редисы. Последние постоянно и хорошо поливайте, тогда корнеплоды будут сочными и сладкими.

Продолжается сбор помидоров и огурцов. Засыхающие растения удаляйте с корнем, складывайте в ведро и прикопайте где-нибудь на задворках участка. Заготавливайте петрушку и укроп. Убирайте морковь ранних сортов. Остальные корнеплоды пусть наливаются соками.

Опустевшие грядки, где росли лук и чеснок, готовим к новым посадкам этих культур. Земля на них должна быть лёгкой по составу и очень плодородной. Вносим в почву перегной и подсыпаем плодородную почву, примерно по 4 ведра на 1 кв. метр. Если земля не плодородная, то добавляем к перегною по 2 – 3 ведра перепревших опилок и 30 – 60 г мочевины на 1 кв. метр. Суперфосфат тоже лучше внести в почву с осени, это труднорастворимое удобрение. Вскопанные грядки укройте плёнкой. Можно в подошву грядок для лука и чеснока закопать ботву, утоптать её и сверху на штык лопаты насыпать плодородную землю.

Убирайте кабачки, не допуская перероста плодов, ведь чем больше кабачок, тем хуже его пищевые качества. Вечером прикрывайте тыквы нетканым материалом, ведь ночные температуры заметно понижаются.

Редьки и дайконы растут неплохо, как и кимчи. На листья последней пора надеть тонкие резиночки, тогда быстрее завяжутся кочанчики.

Клубни среднеспелого картофеля за лето напитались излишней влагой, лежкость у них хуже, чем в прошлом году. Поэтому какое-то время подержите картофель в буртах и только после такой выдержки и переборки закладывайте в закрома. На освободившихся картофельных грядках можно под перекопку разбросать свежий навоз.

Снимайте урожай яблок, иначе плоды растрескаются и привлекут насекомых. Падалицы, сухие листья, обломанные ветки прикопайте на защитной полосе. Ранней весной используйте листья под перекопку. И непременно проведите обработку деревьев 3-проц. раствором медного купороса, а облепиху опрыскайте 5-проц. раствором железного купороса.

После сбора урожая многоцветкового лоха подкормите куст 100 г суперфосфата и 100 – 150 г древесной золы. Подкормка азотными удобрениями исключается. Если куст лоха на вашем участке растёт пять лет, то дозы удобрения надо увеличить в полтора раза, а если растению 10 лет – то в два раза.

Из облепихи готовьте масло, сок, варенье, компоты. Поломанные ветром ветки обрезайте, место спила заделывайте варом или болтушкой (это кашицеобразная масса из 3 частей земли и 1 части навоза). Если дерево надо затенить, то у ветки делайте срез на почку во внутреннюю сторону, а если избегаете затенённости, то срез на почку делайте вовне.

Кто не обработал малину бордоской жидкостью, сделайте это обязательно. Такой препарат работает против болезней, а против насекомых хороши актелик, интавир и другие. Не увлекайтесь обрезкой малины, оставьте это занятие до весны, ведь от тяжести больших снегов на кустах ягодника будут поломы.

Обновляя сад, выдерживайте между деревьями расстояние в 4 метра.

Первоцветы определяйте на солнечные места. Ирисы при пересадке сильно не заглубляйте.

В магазинах с осени, взамен утраченного садового инвентаря, приобретайте тяпки, лопаты, вилы, плёнку, укрывной материал. Весной всё будет дороже. У продвинутого дачника должны быть лопаты трёх видов – штыковая, совковая и сапёрная, грабли для рыхления земли, уборки листьев, грабли-аэратор для газона, мотыги, окучники, вилы, плоскорезы, тяпки, носилки. Определитесь, что вам необходимо для работ в будущем году, и приобретите необходимое.

Валентина Косенкова, агроном.

Наука – садоводам

Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства предлагает населению красивые декоративные кустарники, адаптированные к климатическим условиям острова.

Тамарикс розовый

Декоративный кустарник высотой 1 – 2 метра с раскидистой ажурной кроной в диаметре до 1,5 м. Листочки нарядные, ажурные, мягкие, игловидные. Цветки – тонкие колоски-султанчики нежных сиренево-розовых оттенков. Их бутоны похожи на розоватые шарики рассыпанного бисера. Кустарник цветёт в июне – июле, плодоносит в сентябре.

Гортензия метельчатая

Сорт «ванилла фрайз» достигает в высоту 1,5 – 2 метров и цветёт с июня по сентябрь. У раскидистого куста очень красивые крупные соцветия пирамидальной формы. Сливочно-белая окраска первых цветков постепенно обретает розовый оттенок. Сорт устойчив к холодам, светолюбив, но всё же предпочитает полутень и кислые почвы с умеренной влажностью.

Сорт «сильвер доллар» по высоте и в диаметре может достичь 1,2 м. Его соцветия собраны в очень крупные симметричные пирамиды с широким основанием и характерным зелёным конусом на конце. В начале цветения кисть лёгкая, воздушная, но по мере распускания цветков становится плотной. Крупные белые цветки к осени могут приобрести слегка сиреневато-розоватый оттенок. Сорт неприхотлив, не требует подвязки и выносит морозы до минус 34 градусов.

Адрес СахНИИСХ: Южно-Сахалинск, п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22. Тел. 8 (4242) 796-383.

Вопрос – ответ

Пень вас удивит

Более 20 лет на дачном участке растёт жимолость. Можно ли её омолодить? Или лучше выкорчевать и посадить новую?

В. Гориченко, г. Томари.

Попробуйте поздней осенью или ранней весной обрезать жимолость на пень. Высота обрезки всех скелетных ветвей – 30 – 40 см от уровня почвы. В год обрезки из спящих почек на пеньках образуется от 30 до 60 довольно мощных побегов. На второй год омоложенный куст даст первый урожай. Весной третьего года жимолость надо проредить, оставив 10 – 15 самых сильных ветвей.

Золотая середина

Какие стручки перца следует оставлять на семена?

А. Григорьева, г. Южно-Сахалинск.

На семена годятся те плоды, которые созревают 30 – 40 дней. Семена, собранные с перезревших или недозревших плодов, на следующий год дадут растения с пониженной урожайностью. Семена из стручка выбирайте вручную и сушите не промывая.