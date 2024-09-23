Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Тысячи трудящихся Углегорского района побывали в воскресенье на городском колхозном рынке. Туда привезли много молочных продуктов, свежего мяса, овощей, скота и птицы. Цены здесь за последнее время значительно снизились. В продажу поступили молодой картофель и клубника нового урожая.
24 июля
Силами общественности г. Макарова в районном центре высажено более 300 деревьев, отремонтировано свыше 7 тыс. метров дорог и тротуаров, сделано несколько сот метров деревянных кюветов. По примеру горожан благоустройством занимаются и жители посёлков.
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