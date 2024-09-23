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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

В Южно-Сахалинске закончились соревнования морских и авиационных моделистов — членов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. На озере в парке культуры и отдыха состязались морские моделисты. Здесь было представлено 18 моделей судов из Корсакова и Холмска. Первое место завоевали кружковцы Холмской детской технической станции. Их модели по чистоте изготовления и ходовым качествам признаны лучшими. Чемпионом области по морскому моделизму стал начальник лаборатории областного клуба ДОСААФ (Корсаков) Э. Мороз. Первенство в соревновании авиационных моделей оспаривали кружковцы Южно-Сахалинска, Поронайска и Холмска. Лучших успехов добился моделист областного Дома пионеров Ф. Власов. Его фюзеляжная модель с механическим двигателем продержалась в воздухе более 20 минут и, поднявшись на высоту 600 метров, пролетела 15 километров. После окончания соревнований победителям были вручены дипломы и почётные грамоты. Моделисты Власов (Южно-Сахалинск) и Радионов (Поронайск) за успехи в развитии авиационного моделизма награждены значками «Отличник ДОСААФ СССР». НА СНИМКЕ: чемпион области по морскому моделизму Э. МОРОЗ (в центре) объясняет южно-сахалинским пионерам и школьникам устройство моделей. Фото Григория СОКОЛОВА.

22 июля

  • Тысячи трудящихся Углегорского района побывали в воскресенье на городском колхозном рынке. Туда привезли много молочных продуктов, свежего мяса, овощей, скота и птицы. Цены здесь за последнее время значительно снизились. В продажу поступили молодой картофель и клубника нового урожая.

24 июля

  • Силами общественности г. Макарова в районном центре высажено более 300 деревьев, отремонтировано свыше 7 тыс. метров дорог и тротуаров, сделано несколько сот метров деревянных кюветов. По примеру горожан благоустройством занимаются и жители посёлков.

(Продолжение следует).

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