Отключайтесь, пожалуйста

Уважаемые товарищи! Господа! Поговорив с кем-то по сотовому, убедитесь, что отключились от собеседника. Не то могут грянуть неприятные последствия.

Я, например, потеряла двух друзей.

С одной подругой была знакома более десяти лет. Нас много что связывало. Она когда-то спасла меня от большой беды, и я старалась ей верно служить. Она считалась уважаемым человеком, и её действительно было за что уважать. У нас была большая разница в возрасте.

В 80 лет моя благодетельница уехала в Питер к дочери. Я всё переживала за неё: дочь решила не покупать матери отдельную квартиру, выделила ей комнату. А та привыкла жить одна, терпеть не могла, чтобы ею помыкали. Думаю, достоинство её страдало.

Мы часто перезванивались. Я с ней советовалась, она рассказывала, как обживается в новой обстановке. Как-то я поделилась с ней идеей переезда на материк. Принадлежала идея моей взрослой дочери, с которой мы жили вместе. Я-то не очень ею горела, но квартира была по моей инициативе записана на дочку, поэтому по сути решала она.

Вот этой-то проблемой я и поделилась с моей питерской подружкой. Душевно так поговорили, но на том конце связи не отключились, и я услышала, как уважаемая мною женщина стала комментировать наш разговор, видимо, дочери.

Называла меня тупорылой, дурой, больной – причём не сочувствующе, а как-то озлобленно.

Меня как кипятком облили… Я считала, что между нами настоящая дружба…

Больше я ей не звонила.

А недавно я наступила на те же грабли. В санатории познакомилась с женщиной лет на десять старше меня. Она расположилась ко мне первой. Говорила, что её греет моя улыбка, а мой юмор и оптимизм поддерживают её в трудные минуты, которых с каждым днём становится всё больше.

После санатория мы сдружились крепче. Я как более молодая кое в чём ей помогала. Перезванивались каждый день. Она мне жаловалась на здоровье, а я старалась её развеселить.

У меня самой здоровье никакое, но я не люблю жаловаться. Поэтому сочувствовала старшей подруге, о себе помалкивала, тем более что она моим самочувствием не интересовалась.

А тут меня так допекли боли, что я, разговаривая с этой женщиной, пожаловалась на них, выразившись, что ей трудно даже представить, как болит.

Не успела я положить телефон, как услышала нечто похожее на прошлый случай. Меня обсуждали.

– Больная она! – возмущалась «подруга». – Да её лопатой не убьёшь! Да ещё имеет наглость утверждать, что мне её не понять.

И всё в таком духе…

Я ночь не спала, а утром позвонила и посоветовала отключать телефон. На этот раз не смогла сдержаться.

Галина Михайловна, г. Корсаков.