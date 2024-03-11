Вторник, 12 марта, 2024
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Из почты "Совсаха"

А если и открытый?

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На днях прозвучала информация о дальнейшем благоустройстве охотского пляжа, планируется даже строительство крытого бассейна с подогретой морской водой.

Подогретая морская вода – это превосходно! И крытый бассейн – хорошо. Но почему бы не построить и открытый? Все знают, какая холодная вода в Охотском море. Не все отваживаются окунуться в воду на охотском побережье. Ездят туда, чтобы побыть около морской водички. Едут семьями, с детьми. Детей вода притягивает, они бегают за убегающими волнами, но вот купаться – так, чтобы была польза от тесного общения с морской водой… Это невозможно.

Вот если бы там, рядом с холодной водой, был бы бассейн с подогретой! И без всяких загородок и крыш. Дети бы резвились, видя море. Да и не только дети, взрослым тоже понравилась бы такая возможность, если, конечно, цены были доступными.

Два года назад я был в санатории в Сочи. Стоял декабрь, уличная температура 10 – 12 градусов, в море купаться нельзя. Но в санатории был открытый бассейн с морской водой, подогретой до 31 градуса. Что за счастье плавать под открытым небом даже в это время года, даже под дождём!

С тех пор постоянно думал: можно ли и у нас сделать такое чудо? Понятно, что оно возможно только у моря. В «Аква-Сити» с моря воды не навозишь.

Как хотелось бы дожить до лучших времён.

Мне скажут: даже на Сахалине есть места, где летом можно покупаться в море с известным комфортом. Да, море на западном побережье – в районе Холмска, Невельска – теплее, чем в Охотском, но не настолько, чтобы в нём блаженствовать.

Михаил ДОРОЖИНСКИЙ, г. Южно-Сахалинск.

 

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