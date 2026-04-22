Палитра выступлений сахалинских спортсменов: футбол, хоккей, дзюдо, настольный теннис, спортивная и эстетическая гимнастика

Вошли в «Лигу патриотов»

Сахалинцы стали обладателями двух золотых и двух серебряных наград всероссийских соревнований по дзюдо «Лига патриотов».

Турнир прошёл в Улан-Удэ и собрал 135 спортсменов до 15 и до 18 лет из восьми регионов: Амурской, Сахалинской и Челябинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, республик Саха (Якутия) и Бурятия.

Среди спортсменов до 15 лет победителями стали Владимир Приходько (весовая категория 73 кг) и Мирон Моисеев (свыше 73 кг). Серебряные медали взяли Александр Сорокин (55 кг) и Сайгид Саадуев (38 кг), сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Тренер Владимира, Мирона и Александра — Игорь Кардаш. Сайгид — воспитанник Рамазана Саадуева.

«Кристалл», «Камелия», «Аврора» — целое «Созвездие» гимнасток

Островные спортсменки завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на первенстве Дальневосточного федерального округа и турнире по эстетической гимнастике на призы спортивного клуба «Виктория» в Хабаровске.

Сборная команда Сахалинской области стала победителями и призерами первенства ДФО в возрастных категориях девочки 10 — 12 лет — команда «Кристалл-Оникс» и девушки 12 — 14 лет — команда «Камелия-Веста». Победителями турнира среди девушек 12 — 14 лет стала команда «Созвездие-Феникс», а серебряными призерами — команда «Мерцание-Ювента».

Среди девочек 10 — 12 лет (подгруппа B) победители — команда «Аврора», второе место у команды «Кода».

В категории девочки 8 — 10 лет серебряные призеры — команда «Созвездие-Луна», бронзовые призеры — команда «Индиго».

После первенства ДФО – первенство России

Сахалинские спортсмены завоевали два золота и две бронзы первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису.

Соревнования прошли в Якутске и собрали более 120 участников из восьми регионов Дальнего Востока. Сахалинскую область на турнире представляла команда в составе южносахалинцев Александра Мельникова и Филиппа Катьянова, а также Юрия Садгуна из Смирных.

По итогам командных состязаний юноши дошли до полуфинала, где уступили победу спортсменам из Якутии со счётом 2:3 и заняли третье место.

Александр Мельников завоевал золото в личном первенстве, одержав верх над соперником из Улан-Удэ со счётом 3:1. Ещё одно золото сахалинец взял в парном мужском разряде с Вадимом Павловым из Якутска и бронзу со спортсменкой с Забайкальского края Викторией Доржиевой.

Теперь Александра ожидают два первенства России среди юношей до 16 и до 14, которые пройдут в мае в Кстово Нижегородской области и Чебоксарах Республики Чувашия.

«Островная сила» гимнастов

Открытый региональный турнир по спортивной гимнастике «Островная сила» прошёл в Южно-Сахалинске. За медали боролись более 70 участников в возрасте 7 лет и старше, представляющих областной центр и Комсомольск-на-Амуре.

Замглавы островного минспорта Станислав Тюрин вручил удостоверение и знак кандидата в мастера спорта России островному гимнасту Максиму Тихомирову.

Победителями стали Рустам Закавов (3-й юношеский разряд, Комсомольск-на-Амуре), южносахалинцы Даниил Харченко (2-й юношеский разряд), Кирилл Шыхмамедов (1-й юношеский разряд), Владимир Путиленко (3-й спортивный разряд), Алексей Бадыкшанов (2-й спортивный разряд), Даниил Кузьменко (1-й спортивный разряд) и Максим Тихомиров (кандидат в мастера спорта).

У хоккейного «Кристалла» лучшие нападающие и «лучший» штрафник

Завершилось первенство Сибири и Дальнего Востока по хоккею среди юношей до 18 лет. Участниками турнира были 14 команд, сыгравших друг с другом по два спаренных матча на своем и чужом льду.

Золото завоевал «Адмирал» из Владивостока (90 очков). Серебро в активе «Сибири-ЮХЛ-1» из Новосибирска, отставшей на одно очко. Бронза отправилась в Красноярск к «Соколу» (86 очков).

«Кристалл» (Южно-Сахалинск) занял пятое место. В 52 матчах команда набрала 76 очков. В ее активе 35 побед в основное время, 1 – в овертайме; в пассиве – 12 поражений в основное время, 1 – в овертайме, 3 – в серии буллитов). Разница заброшенных и пропущенных шайб 282 – 145.

Самая длинная серия побед – 11 матчей (с 11 января по 4 февраля 2026 года: 6:3, 5:1, 6:1, 5:0, 5:0, 19:0, 12:0, 17:0, 7:1, 6:3, 5:3).

Самая крупная домашняя победа – 19:0 («Кристалл» — «Буревестник», Томск, 25.01.2026).

Самая крупная гостевая победа – 10:1 («Динамо», Новосибирск – «Кристалл», 20.09.2025).

У четырех команд сахалинские хоккеисты выиграли по все четыре матча («Кристалл» из Бердска, «ЦЗВЗ» из Новосибирска, «Манул» из Читы, «Буревестник» из Томска).

В составе «Кристалла» на лёд выходили три вратаря и двадцать полевых игроков.

Больше всех матчей (по 51) провели Даниил Матвеев, Матвей Халилов, Виктор Куклев, Александр Остроголовый.

Больше всех шайб забросил Даниил Матвеев (52). Лучший ассистент – Матвей Халилов (53 голевые передачи). Даниил Матвеев — самый результативный по системе гол+пас (52+52 = 104). У Матвея Халилова – 96 баллов (43 + 53), а еще он — самый полезный по системе +/- (+75).

При этом сахалинские хоккеисты стали лидерами турнира в нескольких номинациях:

Лучший бомбардир: Даниил Матвеев (104 очка).

Лучший снайпер: Даниил Матвеев (52 шайбы).

+/-: Матвей Халилов (+75).

Штраф: Никита Макаров (138 минут).

Зимняя футбольная лига-2026 завершилась на Сахалине

Островные футболисты подвели итоги традиционного турнира «Зимняя футбольная лига» в спортивном комплексе «Олимпия-Парк». Турнир собрал сильнейшие детские команды региона. На протяжении нескольких месяцев юные футболисты 2013 — 2017 годов рождения боролись за победу.

В возрастной категории «2013 год рождения» первое место заняла команда «Сахалин 2013 Белые». Вторыми стали «Сахалин 2014 Марс», третьими – СШ г. Холмск. Лучшим бомбардиром признан Артем Карекенов из СШ Холмск, забивший 22 гола. Лучшим вратарём стал Данил Максимов из «Сахалина 2013 Белые», защитником — Егор Юрьянов из «Сахалина 2014 Марс». Лучшим полузащитником признан Арлен Насипбеков из «Сахалина 2014 Марс», нападающим — Руслан Бутылин из «Сахалина 2013 Белые». Звание лучшего игрока получил Максим Кузьменко из «Сахалина 2013 Белые».

В категории «2014 год рождения» первое место заняла команда СШ г. Долинск. На второй ступени пьедестала расположился «Сахалин 2014 Итуруп», третьим стал «Сахалин 2014 Юпитер». Лучшим бомбардиром стал Артём Еремин из СШ Долинск, забивший 27 голов. Лучшим вратарём признан Демьян Яснов из «Сахалина 2014 Итуруп», защитником – Тимофей Кокушков из «Сахалина 2014 Юпитер». Лучшим полузащитником стал Никита Немыкин из «Сахалина 2014 Юпитер», нападающим – Данил Стеренчук из «Сахалина 2014 Итуруп». Звание лучшего игрока досталось Яну Мешкову из СШ Долинск.

В возрастной категории «2015 год рождения» первой стала команда «Сахалин 2015 Легион». Вторые – «Сахалин 2015 Белые». Третье место завоевал «Сахалин 2015 Синие». Лучшим бомбардиром сезона признали Никиту Рожкова из ФК «Родина», забивший 53 гола. Лучшим вратарём стал Илья Распопов из «Сахалина 2015 Синие», защитником – Руслан Ким из «Сахалина 2015 Белые». Лучшим полузащитником стал Сергей Лавров из «Сахалина 2015 Легион», нападающим – Вячеслав Высоцкий из «Сахалина 2015 Легион». Лучший игрок – Кирилл Бугров из «Сахалина 2015 Белые».

Среди команд 2016 года рождения победу одержал команда «Омега-Сахалин». Второе место заняло «Торпедо» (Троицкое), третье – «Сахалин 2016». Лучшим бомбардиром стал Денис Кораблёв из «Торпедо», забивший 27 голов. Лучшим вратарём признан Савелий Павлович из «Омеги-Сахалин», защитником – Матвей Рубин из «Сахалина 2016». Лучшим полузащитником стал Тимофей Богатырев из «Омеги-Сахалин», нападающим – Артём Перминов из «Сахалина 2016». Звание лучшего игрока получил Денис Кораблёв из «Торпедо».

В группе команд 2017 года рождения лидером стал «Сахалин 2017 Орлы». Второе место досталось «Омеге-Сахалин», третье – ФК «Родина». Лучший бомбардир – Марлен Насипбеков из «Сахалина 2017 Орлы», забивший 18 голов. Лучшим вратарём признан Дмитрий Богомолов из ФК «Родина», защитником – Захар Легостаев из «Сахалина 2017 Орлы». Лучшим полузащитником стал Давид Юн из «Омеги-Сахалин», нападающим – Анатолий Тугарев из «Омеги-Сахалин». Звание лучшего игрока получил Захар Кубраков из «Сахалина 2017 Орлы».