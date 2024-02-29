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Паром «Александр Деев» прибывает в Холмск в ночь на 1 марта

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Фото: https://асзкмс.рф/

Об этом «Советскому Сахалину» сообщили в холмском филиале администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки.

Ранее «Сахпасфлот» проинформировал о том, что этот паром возобновляет работу на линии Холмск – Ванино, и уже 1 марта судно должно встать под погрузку в Холмске.

Комиссия, в состав которой вошли представители собственника, эксплуатанта судна и судостроительного завода осмотрела паром, разработала план подготовки его к ежегодному освидетельствованию и подготовила необходимые материалы и предложения для внесения корректировок в проект судна.

Специалисты Амурского судостроительного завода устранили технические недочёты, выявленные в процессе опытной эксплуатации, а судостроители Находкинского судоремонтного завода провели техобслуживание винто-рулевого комплекса.  Судно вышло из порта Находка и взяло курс на Сахалин 27 февраля.

Как уже сообщалось, в начале сентября 2022 года произошло радостное событие — на теплоходе «Александр Деев» был поднят государственный флаг России. А 1 сентября 2023 года произошло не менее радостное и долгожданное: детище амурских корабелов, головной паром «Александр Деев» впервые прибыл в порт Холмск, чтобы встать в строй и дать возможность отправить в ремонт дизель-электроходы ещё советской постройки.

Той осенью «Александр Деев» несколько раз выводился с линии для техобслуживания. Как объясняло руководство «Сахпасфлота», в ходе интенсивной эксплуатации судна «возникают некоторые сложности и выявляются «шероховатости».

Между тем на Амурском судостроительном заводе продолжается строительство второго автомобильно-железнодорожного парома той же серии – «Василий Ощепков». Планируется сдать его в эксплуатацию в конце года.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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