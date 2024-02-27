Жители юга Сахалина погибли на СВО

Скорбное известие из зоны проведения специальной военной операции – защищая Родину, там погибли наши земляки.

Как сообщили в правительстве области, это гвардии ефрейтор Иван Кремнев из Корсакова, гвардии сержант Андрей Куличенко из Невельска и гвардии младший сержант Сергей Степанский из Анивского района.