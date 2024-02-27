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Жители юга Сахалина погибли на СВО

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Скорбное известие из зоны проведения специальной военной операции – защищая Родину, там погибли наши земляки.

Как сообщили в правительстве области, это гвардии ефрейтор Иван Кремнев из Корсакова, гвардии сержант Андрей Куличенко из Невельска и гвардии младший сержант Сергей Степанский из Анивского района.

– В памяти сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями! Выражаю искренние соболезнования родным и близким воинов. Их семьям будет оказана необходимая помощь, – написал губернатор области Валерий Лимаренко.

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