Жители юга Сахалина погибли на СВО

Скорбное известие из зоны проведения специальной военной операции – защищая Родину, там погибли наши земляки.
Как сообщили в правительстве области, это гвардии ефрейтор Иван Кремнев из Корсакова, гвардии сержант Андрей Куличенко из Невельска и гвардии младший сержант Сергей Степанский из Анивского района.
– В памяти сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями! Выражаю искренние соболезнования родным и близким воинов. Их семьям будет оказана необходимая помощь, – написал губернатор области Валерий Лимаренко.