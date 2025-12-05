Почтовый ящик для писем Деду Морозу появился в Южно-Сахалинске

В центральном почтовом отделении Южно-Сахалинска установили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Каждый желающий может отправить письмо зимнему волшебнику — адрес для новогодней почты Почта России разместила рядом на красочном плакате.

Почта России принимает письма Деду Морозу в любом почтовом отделении. Каждый день сотрудники Почты сортируют новогоднюю почту и отправляют её в резиденцию новогоднего волшебника, сообщила пресс-служба ведомства. За сутки жители области отправляют от 150 до 500 таких писем. Чтобы Дед Мороз прочитал послание до Нового года, Почта России рекомендует отправить письмо заранее на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.

Татьяна Глаголева.