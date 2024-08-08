Пятница, 9 августа, 2024
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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

«Под звёздами горят на буровых огни»

Андрей Толмачёв.

Нет ничего удивительного в том, что о многих профессиях сложены песни. И таких, наверное, под сотню. Композиторы и поэты не обошли вниманием лётчиков и геологов, рыбаков и журналистов, монтажников-высотников и моряков, бухгалтеров и даже сапожников…

«В буднях великих строек» социализма появилось немало композиций, которые чисто условно можно отнести к «индустриальным». Духоподъёмные, энергичные, масштабные, они стали своего рода гимном трудовым рукам, преобразующим великую страну. И были призваны вызвать у слушателя чувство гордости и сопричастности к добрым переменам. К примеру, множество песен создано о комсомольских стройках и героях труда, прокладывающих сквозь таёжные дебри, реки и скалы Байкало-Амурскую магистраль.

Пришло другое время, и песни стали другими. Но не все. Причём даже «индустриальные» не растеряли романтический флёр. Одну из таких мы представляем сегодня в проекте «Воспетые острова». А называется она «От Ямбурга до Сахалина» (кстати, расстояние между этими точками – 4542 км или 2822 мили). Композиция посвящена разработчикам нефтегазовых месторождений.

Музыку к стихам Игоря Баранчикова написал солист и клавишник Андрей Толмачёв из Ямбургского отдела по культурно-массовой работе ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз». Он же сделал аранжировку и исполнил песню об индустриальном Севере в свойственном ему романтическом ключе:

Не страшен нам мороз,
Ни вьюга, ни дожди.
Какая б ни была погода,
Под звёздами горят
На буровых огни.
Там день и ночь кипит работа.
Наш регион воспет в мелодии припева:
От Ямбурга до Сахалина,
В новой тундре или в тайге
Мелькают вышки буровые,
Давая газ и нефть стране.

В творческом репертуаре 38-летнего артиста Андрея Толмачёва несколько сотен произведений разных жанров и стилей. Он поёт то, что ему по нраву, что созвучно его мыслям и чувствам. Впрочем, если говорить о предпочтениях автора-исполнителя, то это всё же шансон.

Песня «От Ямбурга до Сахалина» – одна из его любимых. Не случайно одноимённое название Андрей дал своему первому музыкальному альбому, составленному из дюжины композиций.

Сегодня «индустриальный» трек звучит для вас, наши дорогие читатели.

Людмила Степанец.

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