Нет ничего удивительного в том, что о многих профессиях сложены песни. И таких, наверное, под сотню. Композиторы и поэты не обошли вниманием лётчиков и геологов, рыбаков и журналистов, монтажников-высотников и моряков, бухгалтеров и даже сапожников…

«В буднях великих строек» социализма появилось немало композиций, которые чисто условно можно отнести к «индустриальным». Духоподъёмные, энергичные, масштабные, они стали своего рода гимном трудовым рукам, преобразующим великую страну. И были призваны вызвать у слушателя чувство гордости и сопричастности к добрым переменам. К примеру, множество песен создано о комсомольских стройках и героях труда, прокладывающих сквозь таёжные дебри, реки и скалы Байкало-Амурскую магистраль.

Пришло другое время, и песни стали другими. Но не все. Причём даже «индустриальные» не растеряли романтический флёр. Одну из таких мы представляем сегодня в проекте «Воспетые острова». А называется она «От Ямбурга до Сахалина» (кстати, расстояние между этими точками – 4542 км или 2822 мили). Композиция посвящена разработчикам нефтегазовых месторождений.

Музыку к стихам Игоря Баранчикова написал солист и клавишник Андрей Толмачёв из Ямбургского отдела по культурно-массовой работе ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз». Он же сделал аранжировку и исполнил песню об индустриальном Севере в свойственном ему романтическом ключе:

Не страшен нам мороз,

Ни вьюга, ни дожди.

Какая б ни была погода,

Под звёздами горят

На буровых огни.

Там день и ночь кипит работа.

Наш регион воспет в мелодии припева:

От Ямбурга до Сахалина,

В новой тундре или в тайге

Мелькают вышки буровые,

Давая газ и нефть стране.

В творческом репертуаре 38-летнего артиста Андрея Толмачёва несколько сотен произведений разных жанров и стилей. Он поёт то, что ему по нраву, что созвучно его мыслям и чувствам. Впрочем, если говорить о предпочтениях автора-исполнителя, то это всё же шансон.

Песня «От Ямбурга до Сахалина» – одна из его любимых. Не случайно одноимённое название Андрей дал своему первому музыкальному альбому, составленному из дюжины композиций.

Сегодня «индустриальный» трек звучит для вас, наши дорогие читатели.

Людмила Степанец.