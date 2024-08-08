Пятница, 9 августа, 2024
ДомойПРОЕКТЫВ ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Перед выходом в море. Фото Г. СОКОЛОВА.

21 июня

  • Пять лет работает Анна Ивановна Цеунова почтальоном сельхозартели «30 лет Октября» в Углегорском районе. Она своевременно доставляет корреспонденцию подписчикам, распространяет периодическую печать, пользуется у населения заслуженным авторитетом. Она несколько раз премирована районной конторой связи, получила благодарности от правления колхоза.
  • При районном Доме культуры в Широкой Пади создана агитбригада из 11 участников художественной самодеятельности, руководит которой худрук тов. Орлов. Агитбригада выступает в рабочих коллективах с лекциями и концертами. Особенно тепло зрители принимают народные песни и пляски.

(Продолжение следует).

Предыдущая статья
«Под звёздами горят на буровых огни»
Следующая статья
На Сахалине практически готов к работе уникальный центр водных видов спорта
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ