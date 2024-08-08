Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 июня
- Пять лет работает Анна Ивановна Цеунова почтальоном сельхозартели «30 лет Октября» в Углегорском районе. Она своевременно доставляет корреспонденцию подписчикам, распространяет периодическую печать, пользуется у населения заслуженным авторитетом. Она несколько раз премирована районной конторой связи, получила благодарности от правления колхоза.
- При районном Доме культуры в Широкой Пади создана агитбригада из 11 участников художественной самодеятельности, руководит которой худрук тов. Орлов. Агитбригада выступает в рабочих коллективах с лекциями и концертами. Особенно тепло зрители принимают народные песни и пляски.
(Продолжение следует).