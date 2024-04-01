Поймать лоха на крючок. Мошенники разрабатывают все новые способы отъёма денег у граждан

«Ваш автомобиль попал в ДТП»

Новый приём жуликов испытал на себе и рассказал об этом в социальных сетях пользователь с ником Добрый психологист.

В 5.30 утра у него зазвонил телефон.

– Здравствуйте, Николай Иванович! Инспектор ГИБДД старший лейтенант Васин беспокоит (Ф. И. О. изменены. – Прим. ред.).

Напрягаюсь, пишет автор блога, звонок неприятный. Обращается гаишник по имени-отчеству.

– Да, что случилось?

– Автомобиль с номером таким-то вам принадлежит?

Номер называет мой, нервничает пользователь. Жена вечером уехала к родственникам в другой город. Вернуться должна завтра. Неужели машину угнали? Или…

– Да, а что?

– Марка-модель такая-то?

–Нет, у меня другой автомобиль. Стоит у дома. Но номер мой. К чему вопрос?

– Автомобиль с вашим номером сбил трёх человек и скрылся с места ДТП.

– А я тут причём. Мой автомобиль – вижу из окна – стоит во дворе дома.

Блогер уже чувствует дух развода.

– Николай Иванович, вы потенциальный участник ДТП, инициирована процедура вашего задержания на 48 часов до выяснения всех обстоятельств. Если это не ваша машина, нужно немедленно подать заявление о хищении номера через Госуслуги. Заходите на Госуслуги, я подскажу что делать…

Тут от меня последовала нецензурная отповедь «инспектору ГИБДД», пишет блогер. В ответ услышал угрозы «немедленного ареста» и «лишения свободы на 10 лет». Выключил телефон.

А ведь реально напугал, подумалось, попав в неудачное время и место. Если бы играл от реальной марки авто, напугал бы сильнее. Но окончательно «прокололся» «гаишник» на «подаче заявления через Госуслуги». Смысл мошенничества понятен: получить доступ к Госуслугам. Это цель многих форм развода. Рассказываю об этом, чтобы кто-то реально не повёлся на это. Особенно спросонья.

Продремав ещё пару часов, Добрый психологист включил телефон и обнаружил на нём около десятка звонков с разных номеров. Видимо, это «спецназ» звонил, выехавший для «ареста» «участника ДТП».

Поступившие sms от сотового оператора подтвердили, что это были звонки мошенников.

«Разделка свиней»

Специалисты Интерпола в своём новом докладе сообщили о росте популярности мошеннической схемы под названием «разделка свиней». Она основана на том, что злоумышленники входят в доверие к жертвам под романтическими или финансовыми предлогами на протяжении долгого времени, после чего вводят в заблуждение и выманивают у граждан миллионы рублей.

Нередко мошенники также действуют через рассылку фишинговых электронных писем или sms, в которых выдают себя за представителей банков или инвестиционных центров. Потенциальным жертвам предлагают варианты для вложений денежных средств, обещая получение большой прибыли.

Рост популярности таких схем может быть связан с тем, что они не требуют даже установки вредоносного программного обеспечения, а потому их сложно выявить и пресечь.

Кроме того, способствуют популярности таких мошеннических схем и нейросети – они позволяют преступникам автоматизировать многие процессы, в том числе и диалоги с жертвами, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Если ранее мошенникам приходилось вести самостоятельно каждый диалог, то сегодня технологии позволяют уже делать это в автоматизированном режиме, при том сразу с большим количеством людей. Как правило, такой подход позволяет им поймать «на крючок» даже не одну жертву и осуществить свои противоправные цели – а значит, заработать на людях миллионы рублей. В этом заключается один из неблагоприятных аспектов цифровизации», – приводит слова депутата его пресс-служба.

В прошлом году объем похищенных мошенниками средств в стране вырос до 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2022-м. Для того, чтобы снизить риски встречи с такими мошенниками, которые, как правило, действуют в составе больших группировок, нужно всегда соблюдать правила цифровой гигиены в сети, напомнил Антон Немкин.

«Сейчас к знакомствам в сети стоит относиться с большой осторожностью и всегда сохранять голову холодной. Если ваш собеседник пытается вовлечь вас в какую-то авантюру – идти на риски не стоит, как бы привлекательно ни выглядели перспективы. Особенно это касается инвестиционных предложений и финансовых схем. И особенно криптовалюты, где сейчас действует наибольшее количество мошенников ввиду специфичности сферы и её фактической нерегулируемости. Повышайте навыки финансовой и цифровой грамотности: возможностей для этого сегодня действительно очень много, а итоговой пользы – ещё больше», – заключил парламентарий.

«Охотники за голосами»

Мошенники стремятся получить образец голоса жертвы всеми доступными способами. Одна из новых уловок – просьба записать сообщение для студии звукозаписи.

Звонящие утверждают, что они проводят кастинг для озвучки фильма или рекламы. На самом же деле им нужен образец голоса, чтобы потом с помощью нейросети генерировать просьбы к родственникам этого человека или взять кредит на его имя, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки приложений Gem Space Ваге Закарян.

Пока такой способ выглядит несколько фантастическим, но случаи воровства сообщений для подделки голоса уже были, а технологии не стоят на месте.

Ранее портал «Свободная пресса» рассказывал, что мошенники также стали прибегать к новой схеме обмана – научились подделывать «кружочки» с видео в Telegram, которыми обмениваются пользователи в режиме реального времени.

Новые схемы мошенников собрал Леонид КАРПЫЛЁВ.