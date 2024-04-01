И работать, и учиться. На территории агропарка появится учебная лаборатория для студентов

В одном из строящихся корпусов новой индустриальной площадки в Южно-Сахалинске будут оборудованы учебная лаборатория точного элементного анализа и аудитория для студентов кампуса СахалинТех.

Сейчас работы в агропарке ведутся на трёх объектах. Это оптово-распределительный центр на 15 тысяч тонн продукции, овощехранилище на тысячу тонн и производственно-складской корпус. На территории последнего резиденты агропарка будут заниматься переработкой ягод, мяса, рыбы, морской капусты и другой продукции.

На днях на строящемся объекте побывал губернатор Валерий Лимаренко.

– Мы создаём на базе островного университета современный вуз, который будет решать две важнейшие задачи. Он обеспечит нашей молодёжи возможность в родном регионе получить востребованную на рынке специальность. А также будет готовить высококвалифицированные кадры по заказам островных компаний. В учебной лаборатории в агропарке студенты будут проводить исследования продукции в интересах резидентов, получать практические знания и навыки, которые им пригодятся в дальнейшей работе, – сказал Валерий Лимаренко.

В помещении производственно-складского корпуса будет установлено оборудование для определения биоэлементного состава.