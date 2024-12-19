Поторопитесь – прием заявок на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» завершается

До завершения заявочной кампании в рамках второго сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений» остается менее двух недель – короткометражные фильмы принимаются до 30 декабря 2024 года.

Конкурс стартовал в 2022 году на Восточном экономическом форуме, его инициатором стал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Путешествие – это, прежде всего, опыт, возможность своими глазами увидеть красивейшие уголки Дальнего Востока, узнать, как живут люди в разных регионах, а если это спортивный туризм – попробовать себя на прочность, пожить в непривычных условиях, закалить волю, укрепить дух. Россияне могут и должны путешествовать, узнавать новое, наполнять жизнь открытиями. Любой человек может найти на Дальнем Востоке отдых по своему вкусу. Это море и сопки, вулканы и гейзеры, равнины и густые леса тайги. Суровые северные территории и мягкость приморских пляжей.

Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее. Показать интересные дальневосточные маршруты. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей других регионов открыли для себя красоту Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.

В адрес жюри уже поступило 477 работ. Чаще всего путешественники отправлялись в путешествие по Сахалинской области, в этом регионе сняли 136 фильмов об активных путешествиях. Также до оценки жюри допустили 66 фильмов о приключениях в Хабаровском крае, 55 — в Камчатском крае, 43 — в Амурской области, 38 в Приморском крае и в Республике Саха (Якутия), 31 в Еврейской автономной области, 24 фильма в Республике Бурятия, 20 в Забайкальском крае, по 16 и 10 фильмов в Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Путешественники отправляются в походы разной категории сложности. Например, группа туристов совершила спортивный сплав по рекам Хабаровского края. За неделю они прошли 350 километров на каяках и сняли ролик о выносливости и возможностях человека, показали красоты дикой природы. Участники конкурса добрались до труднодоступного курильского острова Онекотан.

На оценку жюри направляли маршруты выходного дня.

Одна из участниц конкурса отправилась на зимнюю прогулку к озеру Синичкина и сняла уютное видео о своих приключениях. В ролике девушка поделилась важной мыслью: «Приезжая на Камчатку, задумываешься, а почему бы не остаться здесь навсегда?».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять фильм до восьми минут о своем активном путешествии на Дальнем Востоке и направить его на оценку жюри.

Конкурс проходит в следующих номинациях: гран-при (лучшее путешествие); пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Победители и призеры в номинациях получат внушительные денежные призы. Гран-при (лучшее видеопутешествие) – 3 млн рублей, победители в номинациях «пешее, водное, зимнее» – по 1 млн рублей, вторые места – по 300 тыс. рублей, третьи места – по 100 тыс. рублей.

По решению оргкомитета, членов жюри и губернаторов возможны дополнительные номинации и призы. Так, приз за лучшее путешествие по Чукотке – 1 миллион рублей.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат ГосДумы России, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. В оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».