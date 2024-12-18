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«Союз» и «Ангара» с космодрома «Восточный» не останутся незамеченными

Фото с сайта radiosputnik.ru.

Поронайск уже сейчас неплохо «видит» и отслеживает пуски ракет с космодрома «Восточный», а будет делать это гораздо лучше.

В мае 2025 года специалисты увяжут в единую систему всю аппаратуру и проведут комплексные испытания. По словам руководителя проекта «Сахалин» дирекции космодрома «Восточный» Евгения Северина, практически все объекты капитального строительства на сегодня готовы, продолжается монтаж технологического оборудования. Готовность объекта примерно 70%. Впереди – внутренняя отделка помещений, прокладка инженерных сетей, благоустройство. Ориентировочно к ноябрю следующего года объект будет сдан в эксплуатацию.

Всё это – о строительстве трассового измерительного пункта «Сахалин», которому предстоит координировать и контролировать запуски ракет-носителей с космодрома «Восточный». На площадке в 12 гектаров расположились унифицированный технологический модуль, куда будет поступать и обрабатываться информация с девяти высокочувствительных антенн, здания и сооружения для обработки телеметрических параметров с ракетоносителей.

На днях на острове побывала группа специалистов Роскосмоса, которые проконтролировали ход строительства. А заодно обсудили с региональным правительством, профильными министерствами очень «горячий» кадровый вопрос. Кому уже в скором времени предстоит работать на суперсовременном высокотехнологичном оборудовании? Где взять высококвалифицированные кадры?

У зампреда областного правительства Вячеслава Аленькова есть ответы на эти вопросы. В своем официальном телеграм-канале он пишет о том, что нужно перенимать опыт у коллег с космодрома «Восточный», приглашать опытных специалистов и взращивать свои кадры.

В числе партнеров регионального правительства солидный вуз – МГТУ им. Баумана. Поэтому есть возможность обсудить с ним вопрос специальной подготовки студентов для космического объекта в Поронайске. Помимо этого, прекрасные возможности для развития соответствующих программ вскоре появятся на базе студенческого кластера СахалинТех.

В правительстве региона рассчитывают, что создание на острове редкого объекта Роскосмоса поспособствует развитию не только отечественной космической отрасли, но и экономики островного региона. Ведь это гарантирует появление высокотехнологичных рабочих мест и привлечение инвестиций.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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