«Привет, Андрей!» – сказали сахалинцы Малахову и запели на канале «Россия-1»

Не пропустите! В субботу, 17 мая в 17.50, в программе телеведущего Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» вы увидите творческий вечер нашего земляка, известного композитора и исполнителя Игоря Слуцкого – участника нашего редакционного проекта «Воспетые острова».

Дважды (по приглашению тех, для кого он писал песни) музыкант участвовал в этой популярной программе. А теперь сам станет героем передачи с участием пятнадцати исполнителей из разных регионов. Среди тех, кого Слуцкий и телевизионщики пригласили в студию, – предприниматель из Корсакова Сергей Лукьяненко, исполняющий песни этого композитора.

На днях Сергей вернулся из Москвы и стал гостем нашей редакции. Он рассказал о том, что происходило не только на сцене, но и за кулисами программы.

– Сначала команда Малахова созвонилась со мной, засыпала вопросами о жизни и творчестве, посмотрела видеозаписи песен, сделала отбор. Затем на остров прилетели журналист и видеоинженер, провели съёмки в моём загородном доме, где есть музыкальный зал. После чего меня пригласили в столицу.

В московской студии имени Горького всё было чётко организовано. Мне предстояло одну песню спеть в микрофон на сцене, другую – вместе со всеми за столом. Для первого варианта я выбрал композицию «За волю» Игоря Слуцкого. В 2008 году на областном конкурсе шансона она принесла мне звание лауреата. Для второго выступления выбрал красивую украинскую песню «Месяц на небе», поскольку Слуцкие родом из Мариуполя, а на записи передачи присутствовал отец композитора.

Оказалось, что из пятнадцати участников программы Игорь был знаком только со мной и певицей Алёной Петровской. Остальных поклонников его творчества нашли телевизионщики.

– А как вы познакомились со Слуцким?

– В 2012 году Сахалинский областной центр народного творчества пригласил его в жюри очередного конкурса шансона. Композитора с женой я встречал в аэропорту. До этого друг друга мы не знали. Предложил гостям остановиться в моём загородном доме, они согласились. С той поры Игорь стал чаще приезжать на острова, а я – организовывать его концерты. Объехали Курилы и весь Сахалин. Поездки вдохновили Игоря на новые работы.

– Так, значит, и вы в какой-то мере причастны к созданию клипа «Итуруп, Кунашир, Шикотан»?

– Да. А ещё с нами в поездках был аранжировщик Рината Ибрагимова. Он хорошо снимал на камеру. Так что и видеоряд к новым композициям получился достойный.

– Кого ещё из исполнителей мы увидим на творческом вечере?

– Певицу Афину из Питера, Александра – сына Михаила Круга, группы «Лесоповал» и «Сентябрь», исполнителя из Турции, поющего на русском языке (раньше он жил в Казахстане), чету из Севастополя (по выходным они устанавливают аппаратуру на Приморском бульваре города-героя и поют для всех, в их репертуаре немало треков Слуцкого).

Съёмка программы шла часа три с перерывами. Атмосфера была классная. Игорь рассказывал о себе, о Сахалине и творческом пути. Приглашённые в студию пели. Зрители аплодировали, подпевали, подтанцовывали. Создавалось впечатление, что все в тебя влюблены. Впрочем, не в одного тебя…

– А как вас представили телезрителям?

– Малахов сообщил: «У нас гость с Сахалина. Его путь – от полковника милиции до романтика». После выступления я порадовал команду программы гостинцами от островного рыбопромышленника Анатолия Осадчего.

Достал из-под стола поднос, а на нём горбуша, кета, икра, юкола… Все зааплодировали, а я и говорю: «Это ещё не всё». И извлекаю из-под стола второй поднос с крабом, которого купил и заморозил. Тут у Малахова очки на лоб полезли! И прозвучала реплика, адресованная Осадчему: «Анатолий Александрович, видно, мы к вам скоро приедем»…

– Расскажите о себе.

– Родился в Южно-Сахалинске. Мама у меня из Иваново, работала воспитателем в детском саду, хорошо пела. Папа – из Луганска, работал в геологоразведочной экспедиции. Когда он женился, захотелось ему супругу порадовать игрой на аккордеоне. В 32 года пошёл учиться в детскую музыкальную школу к педагогу Александру Георгиевичу Карлову. На аккордеоне играл со всей серьёзностью, по нотам. А мне купили пианино…

Однажды отец привёл парня с гитарой. Мне так понравилось, как он, ловко перебирая струны, играл мелодии! Стал брать у него уроки, выучил нотную грамоту и года два разучивал этюды на семиструнной гитаре. А мальчишки во дворе в это время пели песни под шестиструнную. Тогда я, подсмотрев у них аккорды, убрал одну струну на своей гитаре.

Позже в корсаковском Доме пионеров учился играть на домре, чтобы попасть в вокально-инструментальный ансамбль саксофониста Перского. Педагог, привлекая молодёжь к народной музыке, поставил условие: час отыграть на мандолине, прежде чем заниматься вокалом.

Занимался там два года, создал школьный ансамбль, играл на вечерах. В школе милиции Омска, где получал высшее образование, тоже играл в ВИА. В управлении внутренних дел пел в хоре и вокальном ансамбле. Работал в уголовном розыске, потом в детской колонии, где создал ансамбль из подростков. Ведь музыка воспитывает, приобщает к культуре. С некоторыми воспитанниками до сих пор дружу. А им уже по 56 лет!

Моя жизнь сложилась удачно. С женой вместе 40 лет, вырастили дочь и сына, они подарили нам трёх внуков. У меня много лауреатских наград, полученных на городских и областных конкурсах. Часто по районам езжу с концертами. Занимаюсь предпринимательством.

– Какое впечатление оставило участие в программе «Привет, Андрей!»?

– Наилучшее. Приём был тёплым и искренним. После записи передачи женщины из зрительного зала подходили фотографироваться. А популярный продюсер Тимур Ведерников пообещал, что летом приедет на Сахалин и пригласит меня на запись нового трека.

Пообщавшись с Сергеем Лукьяненко в гостиной «Советского Сахалина», мы ощутили, что программа, которую на канале «Россия-1» покажут в эту субботу, – подарок не только сахалинцам, но и большому числу поклонников творчества Игоря Слуцкого в стране.

Людмила АРТЁМОВА.