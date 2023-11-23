Реликвии Бернардинского монастыря. К 85-летию государственной архивной службы области

В Южно-Сахалинске по этому поводу прошла научно-практическая конференция «Современный архив в научном и информационном пространстве». Наряду с директорами известных российских хранилищ истории в ней участвовали и местные краеведы. Один из них – наш постоянный автор Сергей Федорчук. В 1990-е ему посчастливилось в Польше ознакомиться с архивными раритетами о нашем острове. Вот что он рассказал.

В период Карафуто (1905 – 1945 годы) на Южном Сахалине проживало около двухсот бывших российских подданных. По разным причинам они не покинули остров после русско-японской войны. Их судьбы заинтересовали. С конца 1980-х начал собирать материалы по теме «Русские на Карафуто».

Среди оставшихся на юге острова наших соотечественников были и поляки. Вначале их навещали миссионеры с соседнего Хоккайдо, а уже в 1930-е католический приход стал самостоятельной миссией. Здесь в нескольких крупных городах открылись костёлы, где служили священники из Польши.

После второй мировой, когда юг острова стал советским, более 40 местных поляков с пастырями выехали на историческую родину.

В надежде на встречу в 1990-е я побывал в Польше. Земляки радушно принимали, радовались, что на острове о них помнят. Дарили фотографии и документы времён Карафуто. А при расставании нагрузили бутербродами и просили привезти родной землицы.

Сахалинка Анастасия Малюта из Кракова рассказала, что в Бернардинском монастыре есть сведения о ксёндзах, служивших на Карафуто. Святая обитель находится в центре города напротив Королевского замка.

Встретивший меня монах пригласил священника, и мы прошли в библиотеку. Сотрудница Зузана Казановская удивилась, узнав, откуда я приехал. А когда передо мной разложили несколько фотоальбомов Герарда Пиотровского, руководившего католической миссией на Сахалине в 1930-е, удивлялся уже я. Оказалось, при библиотеке находится богатейший архив, в фондах которого есть материалы и о нашем острове.

Среди них – записки священника Густава Стысяка «Мои воспоминания о миссионерской деятельности на Сахалине. Часть I. 1939 – 1942 гг.». Рукопись объёмом в 72 машинописных листа не публиковалась.

Святые отцы писали о жизни на Карафуто в журналах «Миссия католическая», «Ежемесячник францисканцев»… Во Львове издавался «Звонок», в котором даже был раздел о миссии на далёком острове. Публикации помогали в сборе пожертвований, так необходимых пастырям.

Служитель монастыря отец Веслав Муравец сделал копии отобранных материалов, и я привёз их домой. Перевод выполнил южносахалинец Виталий Гапоненко. Документы Бернардинского монастыря стали основой моей книги «Римско-католическая церковь на Сахалине», изданной на острове в 1998 году.

Уже в новом столетии один из привезённых документов помог в работе над книгой о Южно-Сахалинске. Владимировку, положившую начало нашему городу, основали в 1882 году на Чёрной речке. В последующем южная часть острова перешла под власть Страны восходящего солнца, а затем Советского Союза. Неоднократное переименование географических объектов сделало Чёрную рекой-загадкой. Где она протекает и как называется сегодня? Может, Сусуя? Нет. Точно известно, что Чёрная – ее приток. Историки предполагали, что так называлась одна из рек в северной части Южно-Сахалинска. Но какая: Красносельская, Рогатка или Уюновка?

В статье «Жизнь и смерть Франциска Чеханьского», опубликованной в 1933-м в журнале «Звонок», Герард Пиотровский поведал об одном из старейших ссыльных поляков с Конумы (ныне Новоалександровск). В этом селении Франца застал ещё Антон Чехов. Вспоминая свою жизнь, Ф. Чеханьский поведал и о реке-кормилице, назвав её ещё по-старому – по-русски – Чёрной. А через Новоалександровск кроме Сусуи протекает только Красносельская.

Благодаря свидетельству поляка-старожила в нынешнем году на берегу Красносельской у пересечения с улицей Ленина установлен памятный знак на месте основания Южно-Сахалинска.

Ради таких открытий стоит заниматься краеведением!

Сергей Федорчук.