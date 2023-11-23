Перестарались… Что омрачило торжество в шахтёрской школе

В шахтёрской школе «Синтез» недавно появилась парта героя – Александра Левакова, получившего на СВО звание Героя России.

Раньше он здесь учился, на спецоперацию пошёл танкистом. Высокую награду заслужил за бой, который его экипаж вёл на Запорожском направлении нынешним летом. Его танк смог противостоять превосходящим силам противника. За это весь экипаж был удостоен медалей «Золотая Звезда» Героев России. Награды бойцам вручил глава государства. В октябре, как сообщал «Советский Сахалин», они побывали в отпуске в Шахтёрске, где живёт мама Александра.

Открытие парты героя прошло в торжественной обстановке, как и полагается для подобных событий. Но… Школьников собрали в тесном коридоре, в ожидании начала церемонии они простояли там достаточно долго. И, по словам местных жителей, стало плохо пятерым детям. Восьмиклассницу увезли на скорой помощи…

На мероприятии присутствовала и. о. главы Углегорского района Юлия Малых. Возможно, что перед её приездом школьников заранее построили и долго держали в душном помещении.

Эдуард САМОЙЛОВ.