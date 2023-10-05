С родиной в беде и в радости

На долю сахалинца Василия Буцерки выпало столько испытаний, что от них бы и богатырь согнулся. В мае 1995-го в Нефтегорском землетрясении погибли его мать, дочь и тёща…

Василий служил тогда в посёлке инспектором пожарного надзора. А в руинах домов после подземных толчков долгие часы неукротимо полыхало пламя, угрожая жизни погребённых под завалами. Огнеборцы все силы направляли на вызволение людей. На счету Василия Буцерки восемнадцать спасённых жизней. Память об этом – орден Мужества.

Когда после рекультивации руин от Нефтегорска ничего не осталось, наш земляк уехал в Хабаровск, где продолжил службу. Появление на свет в 1997-м дочери Таечки возродило его к жизни. В московской академии Василий получил высшее профессиональное образование.

Живёт он в Хабаровске. Вахтовым методом по проекту «Сахалин-1» работает спасателем-пожарным на нефтеотгрузочном терминале в Де-Кастри. Пишет стихи и песни, аккомпанируя себе на аккордеоне. Свой разбитый музыкальный инструмент нефтегорцу удалось извлечь из руин и починить. Но даже после этого пятнадцать лет он не мог взять его в руки: аккордеон напоминал о роковой дате…

– Когда почувствовал, что смогу, стал вспоминать, как играть, – рассказал Василий.

В Нефтегорске Буцерка прожил 29 лет. В 1980-м окончил музыкальную школу по классу аккордеона, играл в оркестре на балалайке. Позже самостоятельно освоил игру на саксофоне, ударных инструментах и бас-гитаре.

Из песен островной тематики, написанных и исполненных самодеятельным автором, в интернете можно послушать «Нефтегорск» и «Сахалин».

Коллекцию проекта «Воспетые острова» мы пополняем его светлой композицией о родном острове, написанной года три назад. Сахалин по-прежнему очень дорог Василию, это видно из песенного текста. Ведь даже воздух малой родины для него особенный. Он ощущает это, прилетая на родную землю в мае – на годовщины нефтегорской трагедии.

С Сахалином наш земляк навсегда связан душой и израненным сердцем. И вы ощутите это, послушав его песню под аккомпанемент бас-гитары.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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