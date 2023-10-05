Посылка из Зулумая застряла на почтамте

Извините за чрезмерную эмоциональность – как говорится, накопилось. Как работает у нас в области Почта России?! Такое впечатление, что у неё в приоритете торговля продуктами и всяким ширпотребом, а основная деятельность по доставке почтовых отправлений ушла на задний план.

Вот пример из жизни. Моя 82-летняя сестра живёт в Красноярском крае, в бывшем леспромхозовском поселочке Зулумай с населением около 300 человек. Расстояние до районного центра Зима примерно 60 километров.

Месяц назад она отправила мне на Сахалин посылку с доставкой. Проходит время, по моим расчётам она уже должна была прибыть. Извещения не было, никто не позвонил…

Я попыталась по старинке узнать о судьбе посылки по телефону, но в почтовом ведомстве ничего не узнать – на звонки отвечают автоответчики. С интернетом не дружу, отследить путь почтового отправления не могу, телефон у меня старенький, кнопочный.

С какой-то по счёту попытки всё-таки дозвонилась до почты. Первый вопрос, который мне задали: «Как вы узнали этот номер телефона, кто вам его дал?».

В конце концов выяснилось, что посылка уже три недели пылится где-то на полке на почтамте, но никому до этого и дела нет…

Мы с супругом – люди пожилые. Он полуслепой, а у меня больная спина, мне трудно передвигаться. Живём на улице Фабричной, до почтамта добраться целая проблема. Спасибо родственнице, помогла с доставкой.

В прошлом году, наоборот, я отправила с Сахалина посылку сестре в Зулумай. Никаких трудностей не возникло, она получила отправление в положенные сроки и в хорошем состоянии. Значит, всё-таки дело не в логистике, не в больших расстояниях, а просто в добросовестном или недобросовестном отношении почтовиков к своим обязанностям!

Лилия Кубаева, г. Южно-Сахалинск.